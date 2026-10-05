Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar" Un referente de la televisión se sinceró sobre el distanciamiento con la figura con quien compartió gran parte de su vida. Agregar C5N en









El conductor habló de su relación.

Tras tres décadas compartiendo la vida, Nicolas Repetto optó por romper el hermetismo para revelar los detalles íntimos del proceso que desembocó en una crisis y distanciamiento con Florencia Raggi. Lejos de los tradicionales escándalos mediáticos que suelen envolver al ambiente de la farándula, el icónico presentador definió el quiebre como el resultado inevitable del desgaste cotidiano y de una profunda introspección que, luego de transitar una etapa de alejamiento físico, los llevó a apostar por un mismo rumbo conjunto.

El disparador que sacó a la luz este delicado escenario sentimental fue el lanzamiento de Flotar, una creación musical propia que funcionó como un auténtico canalizador de sus emociones más íntimas. El histórico periodista no dudó en dar precisiones sobre la verdadera razón que dio origen a la letra: “Todo surge de una ocasión”, remarcó con firmeza, dejando en claro que la pieza artística brotó de forma directa a partir de una vivencia concreta y compleja atravesada junto a la actriz.

Para toda la vida: los grandes amores que perduran en el tiempo El quiebre definitivo en la convivencia cotidiana se desencadenó durante la época de aislamiento por la pandemia, momento en que el matrimonio debió someterse a una distanciación forzada. Mientras la modelo se quedó radicada en la ciudad de Buenos Aires al cuidado de sus hijos, el exconductor prefirió radicarse en su exclusivo refugio de La Juanita, en suelo uruguayo, una abrupta separación territorial que terminó impactando de lleno en la estabilidad de la pareja.

Al momento de repasar ese doloroso período de distanciamiento, el referente del entretenimiento argentino se mostró profundamente transparente respecto a las secuelas que dejó la experiencia en la dinámica familiar. “No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella”, admitió de manera sincera, exponiendo la dura carga afectiva que debió asimilar la artista en medio de un contexto histórico y personal repleto de incertidumbre afectiva.

La separación de Nicolás Repetto y Florencia Raggi A partir de la profunda sacudida emocional, el histórico presentador comenzó a formular una visión mucho más madura y reflexiva sobre las dinámicas que atraviesan los matrimonios de larga data. Con absoluta honestidad brutal, el periodista televisivo razonó sobre las distintas etapas de la pareja y planteó una premisa contundente a la hora de dar pelea en una convivencia: “Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra”, soltó sin vueltas.

La pareja atravesó una fuerte crisis y supo volver a apostar en el amor. Redes sociales Aquella marcada introspección terminó cobrando forma en el mensaje medular de su propuesta musical, apelando a una metáfora náutica directa para graficar cómo hay que afrontar los sacudones afectivos. “Lo mejor que podés hacer es flotar”, sentenció el referente de la televisión, exponiendo un claro cambio de postura inclinado a soltar los conflictos en lugar de insistir con dinámicas desgastadas que ya no le hacían bien a ninguno de los dos. Sin internas feroces, polémicas mediáticas ni terceros en discordia de por medio, el desenlace entre el exconductor y la modelo encontró su razón de ser en el terreno más íntimo de la pareja. La historia de amor de tres décadas llegó a un inevitable punto de inflexión donde ambos comprendieron que dar un paso al costado también es una forma de cuidar el afecto construido, con la sabia certeza de que soltar a tiempo permite volver a elegirse desde otro lugar.