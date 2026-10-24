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Se hizo famoso con un papel de científico y se convirtió en una estrella de Hollywood: la historia de Jim Parsons

Es uno de los intérpretes más reconocidos de la televisión estadounidense. Su trayectoria artística incluye grandes éxitos, desafíos profesionales y proyectos que marcaron distintas etapas de su vida.

Jim Parsons alcanzó el reconocimiento mundial por su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

Jim Parsons alcanzó el reconocimiento mundial por su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

  • El actor estadounidense alcanzó la fama internacional con una comedia televisiva.
  • Su interpretación más emblemática le permitió obtener cuatro premios Emmy.
  • A lo largo de su carrera, participó en películas y producciones dramáticas.
  • Su recorrido artístico incluye trabajos en televisión, cine y teatro.

Alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, una de las comedias más exitosas. Sin embargo, después de más de una década, decidió dar un giro a su carrera y explorar nuevas oportunidades en el cine, el drama y el teatro. Esta es la historia de Jim Parsons.

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Su trayectoria demuestra que el éxito de un protagónico puede convertirse tanto en una oportunidad como en un desafío. Después de conquistar a millones de espectadores, el artista continúa buscando nuevas formas de expresarse y de construir una identidad más allá de uno de los científicos más recordados de la televisión.

Con nuevos desafíos profesionales y una carrera que va más allá de la pantalla chica, Parsons continúa sorprendiendo a sus seguidores con decisiones que marcaron un antes y un después en su vida artística.

Así es la historia de Jim Parsons

Durante 12 temporadas, Jim Parsons interpretó a Sheldon Cooper, un físico teórico brillante, excéntrico y con dificultades para relacionarse socialmente. El personaje se convirtió en uno de los grandes protagonistas de The Big Bang Theory y catapultó al actor a la fama mundial. Su trabajo en la comedia le permitió ganar cuatro premios Emmy como mejor actor principal en una serie de comedia, además de consolidar su nombre en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, el éxito también trajo un desafío profesional: conseguir que el público lo reconociera por otros papeles. En 2018, Parsons anunció que no continuaría en la serie después de la duodécima temporada. La decisión fue determinante para el futuro de la producción, que finalmente concluyó en 2019. Aunque su salida sorprendió a los seguidores, la figura de Hollywood buscaba abrir una nueva etapa profesional y explorar personajes diferentes.

Después de The Big Bang Theory, participó en distintas producciones con las que intentó demostrar su versatilidad como intérprete. Entre ellas se encuentran The Normal Heart, el drama televisivo ambientado durante la crisis del VIH/sida, y Figuras ocultas. Pese a sus intentos de ampliar su recorrido artístico, siguió siendo identificado principalmente con la comedia que lo convirtió en una estrella.

Lejos de renegar del sitcom que transformó su vida, también mantuvo su vínculo con ese universo. Fue narrador y productor ejecutivo de El joven Sheldon, el spin-off centrado en la infancia del personaje que se emitió entre 2017 y 2024. Al mismo tiempo, el teatro se convirtió en un espacio importante para continuar desarrollando su carrera.

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