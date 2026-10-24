- Qué productos se necesitan para la limpieza.
- Cuáles son las proporciones recomendadas para la preparación.
- Cómo aplicar la solución en las superficies interiores.
- Qué medidas ayudan a prevenir los malos olores.
Mantener la heladera limpia es fundamental para garantizar la higiene de los alimentos y evitar la acumulación de suciedad. Para hacerlo, existe un tip que utiliza dos ingredientes y permite desinfectar las superficies del electrodoméstico siguiendo las recomendaciones de especialistas.
La extensión de la Universidad de Illinois brinda instrucciones para preparar una solución de higiene fácil y económica. La clave está en respetar las proporciones indicadas y aplicar el producto de manera adecuada para mantener el refrigerador en buenas condiciones.
Con una rutina de limpieza regular y el uso adecuado de los productos, es posible mantener la heladera en buenas condiciones y contribuir a la conservación segura de los alimentos.
Así es el truco casero para limpiar tu heladera
Para preparar esta solución, se necesitan dos ingredientes básicos. Según las recomendaciones de la Universidad de Illinois, la mezcla se compone de:
- 3,78 litros de agua.
- 1 cucharada de lavandina de uso doméstico sin perfume.
Cómo utilizar este limpiador casero paso a paso
Una vez preparada la solución, se puede comenzar con la limpieza de la heladera. Para obtener buenos resultados, es importante seguir un procedimiento ordenado y prestar atención a las superficies que entran en contacto con los alimentos.
- Retirar los alimentos y las piezas desmontables: sacar los productos del interior y retirar los estantes, cajones y demás accesorios que puedan extraerse.
- Lavar los estantes y cajones: utilizar agua y jabón para eliminar los restos de comida y la suciedad acumulada.
- Aplicar la solución de limpieza: pasar un paño limpio humedecido con la mezcla por las superficies interiores, siguiendo las instrucciones del fabricante de la heladera y las indicaciones de la lavandina.
- Dejar secar las superficies: antes de volver a colocar los accesorios, asegurarse de que estén limpios y secos. Respetar también el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del producto.
- Volver a guardar los alimentos: una vez terminada la limpieza, colocar nuevamente los productos y mantener la heladera a una temperatura segura.
Es importante tener en cuenta que las instrucciones pueden variar según la concentración de la lavandina y el material de las superficies. Por eso, no conviene aplicar una solución desinfectante sin comprobar previamente las indicaciones del fabricante.