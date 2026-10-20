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Luto en Hollywood: murió un reconocido actor que participó en más de 400 proyectos

La escena internacional está de luto por la pérdida de un reconocido actor que dejó una huella imborrable en el cine y la televisión.

El mundo artístico y cultural atraviesa un momento doloroso.

El mundo artístico y cultural atraviesa un momento doloroso.

El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Richard Riehle, el reconocido actor estadounidense que participó en más de 400 películas, series y producciones a lo largo de su carrera. Tenía 78 años y su fallecimiento fue confirmado este martes.

Marcela Ortiz murió en las últimas horas.
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Si bien las noticias llegaron en las últimas horas, el artista murió el jueves 15 de octubre en Los Ángeles, California, según informaron sus representantes. De acuerdo con los testimonios de amigos del actor recogidos por TMZ, el fallecimiento se produjo por causas naturales, aunque no trascendieron detalles médicos específicos.

Richard Riehle alcanzó gran popularidad por interpretar a Tom Smykowski en la película Office Space (1999). También formó parte de reconocidas producciones como El fugitivo, Casino, Gigoló por accidente, Los rompebodas y Damas en guerra.

La noticia provocó tristeza en Hollywood y sus representantes lo despidieron mediante un emotivo comunicado. “Nuestra industria ha perdido a un talento excepcional y nuestra comunidad, a un hombre verdaderamente maravilloso”, expresaron, según publicó AP.

Durante casi cinco décadas de trayectoria, Riehle se convirtió en uno de los actores de reparto más prolíficos de Hollywood. Además de sus participaciones cinematográficas, fue reconocido por interpretar a Papá Noel en numerosas producciones navideñas, una faceta que lo convirtió en un rostro familiar para distintas generaciones.

Richard Riehle.

Richard Riehle.

Quién era Richard Riehle

Richard Riehle nació el 12 de mayo de 1948 en Menomonee Falls, Wisconsin, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Notre Dame y posteriormente obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Minnesota, donde profundizó su formación actoral antes de desarrollar su carrera profesional.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados al teatro regional estadounidense, mientras que su trayectoria cinematográfica comenzó durante la década de 1970. Participó en Rooster Cogburn (1975), protagonizada por John Wayne, y posteriormente consolidó su presencia en producciones de Hollywood.

Uno de sus trabajos más recordados fue Office Space (1999), dirigida por Mike Judge, donde interpretó a Tom Smykowski, un gerente despedido que recibe una importante indemnización después de sufrir un accidente. Su actuación lo convirtió en uno de los personajes más recordados de esta comedia de culto.

Su extensa filmografía incluyó títulos como Of Mice and Men (1992), The Fugitive (1993), Casino (1995), Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999), Wedding Crashers (2005) y Bridesmaids (2011). También participó en series como Star Trek, Grounded for Life, NCIS y Barry.

Otra característica de su carrera fue su frecuente interpretación de Santa Claus o Papá Noel, personaje que encarnó en diferentes películas y programas de televisión. Entre esas producciones se destacaron The Hebrew Hammer (2003), The Search for Santa Paws (2010) y A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011).

Tras conocerse su fallecimiento, sus representantes destacaron su generosidad y compromiso con los nuevos talentos. “Será recordado por su genuina bondad, su inmensa amabilidad y su generosidad inquebrantable”, señalaron en el comunicado difundido por Los Angeles Times, al despedir a un actor que dejó más de 400 proyectos y casi 50 años de historia en Hollywood.

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