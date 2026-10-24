Qué fue de la vida de la persona que hizo que se conocieran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Su historia combina amistad, fútbol y un vínculo familiar que fue clave en los primeros años de la pareja. Por Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de la persona que hizo que se conocieran Messi y Antonela? Redes sociales

Una amistad de la infancia fue clave para unir sus caminos.

El fútbol formó parte de sus primeros años en Rosario.

Su carrera deportiva lo llevó a jugar en distintos países.

Después de retirarse, siguió ligado al mundo del fútbol. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se conocen desde que eran chicos, mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una estrella mundial. Pero detrás de esa historia hay una persona que tuvo mucho que ver con el primer encuentro entre ambos. Se trata de Lucas Scaglia, amigo de la infancia del crack argentino y primo de Antonela, que terminó siendo el nexo entre los dos.

Nacido el 6 de mayo de 1987 en Rosario, Scaglia también creció jugando al fútbol. Desde chico compartió entrenamientos y partidos con Messi en las inferiores de Newell's Old Boys. En esos años nació una amistad que siguió adelante aunque, con el tiempo, cada uno tomó un camino diferente dentro del deporte.

Lucas Scaglia, amigo de la infancia de Messi y primo de Antonela Roccuzzo, fue el nexo entre ambos. Crónica Además de ser amigo de Messi, Lucas tenía un vínculo familiar con Antonela, ya que es su primo. Gracias a esa relación, los tres compartieron momentos durante la infancia y tuvieron la oportunidad de conocerse. Uno de los recuerdos de aquella época está relacionado con un viaje a Mar del Plata en 1997, cuando Lionel y Antonela empezaron a compartir tiempo juntos, sin imaginar lo que vendría después.

Qué fue de la vida de Lucas Scaglia, el hombre que presentó a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Al igual que Messi, Scaglia intentó hacer carrera como futbolista profesional. Después de formarse en las inferiores de Newell’s, llegó a jugar en el primer equipo y se desempeñó como mediocampista. Si bien nunca tuvo la misma exposición que su amigo, logró abrirse camino en el fútbol y sumar experiencia en distintos clubes.

Su carrera lo llevó a jugar en varios países, entre ellos España, Grecia, Bolivia, Colombia, Croacia y Estados Unidos. De esa manera, pudo conocer diferentes ligas y seguir ligado al deporte durante varios años. Aunque su nombre no es tan conocido como el de Messi, también tuvo su recorrido dentro del fútbol profesional.