Se volvió viral tras una foto bajo la lluvia enfrente de la Basílica de Luján y contó cómo se dio

Nadia compartió su historia luego de que las imágenes tomadas frente al santuario recorrieran las redes sociales. Su testimonio reveló los motivos detrás de una escena que despertó emoción y múltiples reacciones.

Nadia es madre de tres hijos, tiene dos trabajos y es el único sostén económico de su familia. Una salida sorpresa con los chicos terminó en una escena que conmovió a miles de personas: su foto bajo la lluvia enfrente de la Basílica de Luján se volvió viral en redes sociales.

La protagonista se emocionó al conocer el alcance que tuvieron las fotografías. Para ella, lo más importante no fue la viralización, sino el recuerdo que quedó de aquella tarde junto a su hijo. La mujer destacó que los suyos saben cuánto esfuerzo hace cada día para salir adelante y que, a pesar de las dificultades, siempre busca compartir momentos felices con los chicos.

"Solo pensé que mi hijo jamás se va a olvidar de ese hermoso momento", expresó. Así, lo que había comenzado como un momento para disfrutar en familia terminó convirtiéndose en una escena que conmovió a miles de personas.

Nadia vive en José C. Paz y todos los días trabaja para sacar adelante a sus tres hijos. Por la mañana, limpia un arroyo para el Municipio y, por la tarde, corta el pasto en casas del barrio. Entre las obligaciones y el cansancio, muchas veces postergaba los paseos que los chicos le pedían. Sin embargo, el jueves 15 de octubre les preparó una sorpresa y les propuso viajar hasta Luján para visitar la Basílica.

La familia vive a dos horas en colectivo del santuario, pero para Nadia el viaje también era parte de la experiencia. La salida transcurría con normalidad hasta que comenzó a llover intensamente. Mientras muchas personas buscaban refugio, la protagonista de la historia decidió aprovechar el momento para dejar salir sus emociones. "Les dije a mis chicos: 'Vamos, si más que mojarnos no nos va a pasar'. Y yo fui a correr un ratito", contó en diálogo con TN.

na

En medio del agotamiento y las preocupaciones, necesitaba un momento para desahogarse y pedirle a la Virgen que la ayudara a seguir adelante. "Quería llorar un poco bajo la lluvia sin que ellos lo notaran y pedirle a la Virgen paz y más trabajo para poder seguir sacando a mis hijos adelante", relató.

En ese instante, uno de ellos decidió acompañarla. Era el del medio, quien se sumó a la aventura mientras los dos corrían y jugaban bajo el agua: "Él me dijo: 'Voy con vos', y fuimos los dos solos". Mientras madre e hijo disfrutaban de la lluvia, dos fotógrafos que estaban cerca de la Basílica registraron la escena sin que ellos lo supieran. Emiliano Martín y Hernán Ruiz habían llegado al lugar para tomar fotografías del cielo. Cuando comenzó el chaparrón, se refugiaron para proteger sus equipos y advirtieron que una familia estaba compartiendo un pequeño picnic.

Fue entonces cuando Emiliano observó a Nadia y a su hijo correr descalzos bajo la lluvia. Cuando la madre y el chico volvieron a resguardarse, el fotógrafo se acercó, les mostró las imágenes y les ofreció compartirlas. Las fotografías y el video se publicaron en las redes sociales de los dos creadores de contenido y rápidamente llegaron a miles de personas.