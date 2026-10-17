Este es el papel que introdujo a Zooey Deschanel a Hollywood antes de sorprender en New Girl Antes de protagonizar la comedia de Fox, la actriz participó en Frasier y construyó una carrera cinematográfica con títulos como Casi famosos y (500) días con ella. Agregar C5N en









Zooey Deschanel participó en Frasier antes de alcanzar mayor popularidad con sus trabajos cinematográficos y su papel protagónico en New Girl.

Interpretó a Jen, la prima de Roz, en un episodio de Frasier.

Casi famosos fue uno de los trabajos que impulsaron su reconocimiento.

También actuó en Guía del autoestopista galáctico y (500) días con ella.

En 2011 llegó a la televisión como protagonista de New Girl. Antes de protagonizar una de las comedias más recordadas de la televisión, Zooey Deschanel tuvo una participación en una exitosa sitcom que la mostró en una faceta muy diferente a la que años después la haría famosa. Este es el papel que la introdujo a Hollywood antes de sorprender en New Girl.

Su particular aparición permite recuperar una etapa menos conocida de su recorrido artístico y recordar que, antes de encabezar una comedia de éxito, también tuvo pequeños papeles en producciones televisivas reconocidas.

En la actualidad, Deschanel tiene 46 años y continúa trabajando como actriz y música. En 2025 protagonizó la película Merv y, en 2026, figura en el elenco de Trash Mountain. Además, integra el dúo musical She & Him junto a M. Ward.

Cuál es el papel que hizo que Zooey Deschanel salte a la fama Mucho antes de interpretar a Jess Day en New Girl, Zooey Deschanel apareció en la serie Frasier, donde interpretó a Jen, una prima de Roz que se caracteriza por tener una personalidad irritante. Su participación fue uno de esos papeles secundarios que forman parte de los primeros pasos de muchos actores antes de alcanzar reconocimiento internacional.

En aquel momento, Deschanel todavía era muy joven y su rostro distaba de ser tan conocido como lo sería años más tarde. La actriz logró construir una carrera que combinó comedia, cine y música, hasta convertirse en una figura reconocible para el público. Uno de los trabajos que le dio mayor notoriedad fue Casi famosos (Almost Famous), la película de 2000 dirigida por Cameron Crowe. A partir de allí, su trayectoria cinematográfica sumó títulos como Guía del autoestopista galáctico y (500) días con ella, producciones que contribuyeron a consolidar su lugar en Hollywood.