Se filtró un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: quiénes son y por qué causa polémica El primer y polémico rumor de romance del Mundial 2026 ya comenzó a instalarse en Brasil y no tardó en generar revuelo en el mundo del espectáculo y el deporte. Agregar C5N en









El Mundial de Fútbol 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se vio envuelto en una inesperada polémica sentimental que rápidamente captó la atención de la prensa internacional, desplazando en parte el foco de lo estrictamente deportivo. Getty Images

El Mundial 2026 quedó envuelto en una polémica extradeportiva que involucra al presidente de la CBF, Samir Xaud.

El dirigente fue vinculado a rumores personales tras su viaje por México y Estados Unidos junto a su esposa.

La separación de ambos en Nueva York alimentó especulaciones y llevó el tema a la prensa internacional.

El caso incluso sumó denuncias por presunto uso irregular de fondos y generó impacto dentro de la delegación brasileña. El Mundial de Fútbol 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se vio envuelto en una inesperada polémica sentimental que rápidamente captó la atención de la prensa internacional, desplazando en parte el foco de lo estrictamente deportivo. El principal protagonista de esta controversia es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, quien ganó notoriedad en el entorno de la FIFA y los medios de comunicación, siendo señalado por algunos sectores como “el dirigente más seductor del Mundial”, lo que lo llevó de las páginas deportivas a las secciones de espectáculo.

El origen del escándalo comenzó a gestarse cuando el directivo brasileño arribó al continente norteamericano junto a su esposa, Natalia, iniciando el recorrido mundialista con una escala en la Ciudad de México en el marco de actividades oficiales. En un principio, la pareja se mostró unida y alineada con la agenda del torneo, proyectando una imagen de normalidad en medio del evento deportivo más importante del planeta. Sin embargo, con el correr de los días, ciertos movimientos logísticos comenzaron a despertar interrogantes y alimentaron rumores en torno a su situación personal.

El Mundial de Fútbol 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se vio envuelto en una inesperada polémica sentimental que rápidamente captó la atención de la prensa internacional, desplazando en parte el foco de lo estrictamente deportivo. Getty Images El punto de mayor controversia se produjo cuando ambos tomaron caminos separados en territorio mexicano: mientras Natalia permaneció en la capital azteca, Xaud continuó su viaje en solitario hacia Nueva York. Fue allí, en la Gran Manzana, donde la situación terminó de tomar fuerza mediática y dio lugar a una ola de especulaciones que rápidamente trascendieron el ámbito deportivo, generando ruido dentro de la propia delegación brasileña en pleno desarrollo del torneo.

Cuál es el triángulo amoroso que estaría sucediendo en el Mundial 2026 El Mundial 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, quedó envuelto en un inesperado escándalo que trasciende lo estrictamente deportivo y apunta directamente a la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El epicentro de la polémica gira en torno a un supuesto triángulo amoroso que tiene como protagonista al presidente de la entidad, Samir Xaud, casado desde hace más de veinte años con su esposa Natalia, y una empresaria del sector fitness oriunda de Roraima, identificada como Camila Cristina Andrade. La situación tomó estado público tras la difusión de presuntas imágenes del dirigente junto a la empresaria en el marco de la competencia internacional.

El origen del escándalo comenzó a gestarse cuando el directivo brasileño arribó al continente norteamericano junto a su esposa, Natalia, iniciando el recorrido mundialista con una escala en la Ciudad de México en el marco de actividades oficiales. Getty Images El conflicto gana aún más repercusión a partir de una serie de movimientos logísticos reconstruidos por la prensa del espectáculo. Según versiones periodísticas, Xaud organiza una estadía en un exclusivo hotel de Nueva York junto a Andrade en los días previos al inicio del torneo. Poco después, la empresaria abandona la ciudad, mientras el dirigente se traslada nuevamente a México, donde se reencuentra con su esposa y retoma la agenda oficial de la competencia junto a la delegación brasileña.