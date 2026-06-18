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19 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este viernes 19 de junio

La Copa del Mundo continuará con tres partidos de la fase de grupos, que podrían ser claves en la aspiración de los equipos de meterse en los 16avos de final.

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El Mundial 2026 continuará este viernes.

El Mundial 2026 continuará este viernes.

Bloomberg

El Mundial 2026 continuará este viernes con tres partidos por la segunda fecha de la primera fase, que podrían ser claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los 16avos de final. Los cruces serán por los grupos C y D, luego de los encuentros del jueves por el A y el B.

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El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la segunda fecha suele ser determinante para empezar a definir quiénes seguirán en carrera.

En este marco, los 16avos de final serán trascendentales ya que será el inicio de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil y Marruecos empataron por la primera fecha.

Brasil y Marruecos empataron por la primera fecha.

En este marco, Estados Unidos, Australia, Escocia, Marruecos, Brasil y Haití intentarán conseguir los tres puntos. Por el lado de los estadounidenses y los australianos, un triunfo le asegurará la clasificación al ganador. Por su parte, los escoceses y marroquíes buscarán la primera victoria en el campeonato, al igual que los brasileños y haitianos.

Por lo pronto, en la primera fecha del Grupo D, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y Australia venció 2-0 a Turquía, mientras que Escocia derrotó 1-0 a Haití y Marruecos empató 1-1 con Brasil por el Grupo C.

Mundial 2026: todos los partidos de este viernes 19 de junio

  • 16:00: Estados Unidos - Australia (Grupo D)
  • 19:00: Escocia - Marruecos (Grupo C)
  • 21:30: Brasil - Haití (Grupo C)
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