El buen gesto del jugador de Uzbekistán que golpeó y lesionó a un camarógrafo durante el Mundial 2026 El defensor, que protagonizó un fuerte choque accidental con el trabajador de prensa en la derrota ante Colombia, le envió la camiseta firmada con la frase "Lo siento". Por Agregar C5N en









El momento posterior al choque entre Kushanov y el camarógrafo.

El defensor de Uzbekistán Abdukodir Khusanov obsequió este jueves una camiseta autografiada con el mensaje "Lo siento" a un camarógrafo al que lesionó de manera accidental. El hecho ocurrió durante la derrota ante Colombia por el Grupo K del Mundial 2026, a causa del fuerte envión del futbolista hacia fuera de los límites del campo.

El incidente se produjo a los 33 minutos de la primera etapa del encuentro. El delantero colombiano Luis Díaz recibió el balón sobre la línea de banda izquierda y adelantó la pelota justo antes del cruce del rival.

El jugador asiático, que milita en el Manchester City, llegó con mucha velocidad desde la zaga central e impactó primero contra Díaz con una patada. Por la inercia, el defensor salió de la cancha y chocó de lleno contra el operador de televisión.

Ambos hombres cayeron al suelo tras el duro golpe. El futbolista se reincorporó casi de inmediato, pero el trabajador de prensa requirió asistencia médica urgente en el lugar de los hechos.

Abdukodir Khusanov accidentally took out the cameraman during Uzbekistan's World Cup opener against Colombia. pic.twitter.com/HOvgfo28gN — 5iftyZero (@5iftyzero) June 18, 2026 Los servicios de emergencia atendieron al hombre a un costado de la cancha y minutos más tarde lo trasladaron al hospital en una ambulancia. Diversos videos en redes sociales exhibieron al trabajador con claras dificultades para caminar.

El árbitro Anthony Taylor sancionó tiro libre para el seleccionado sudamericano por la falta previa sobre Díaz y amonestó al infractor. A pesar de cometer más faltas en el resto del partido, el juez decidió no expulsar al zaguero de 22 años. Representantes de la Federación de Fútbol de Uzbekistán visitaron al herido en la clínica para entregarle la prenda con la dedicatoria y desearle una pronta recuperación. El partido finalizó 3 a 1 a favor de Colombia, en el debut histórico del conjunto dirigido por el italiano Fabio Cannavaro en una Copa del Mundo.