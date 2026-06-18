En Vivo
18 de junio de 2026 Inicio

El buen gesto del jugador de Uzbekistán que golpeó y lesionó a un camarógrafo durante el Mundial 2026

El defensor, que protagonizó un fuerte choque accidental con el trabajador de prensa en la derrota ante Colombia, le envió la camiseta firmada con la frase "Lo siento".

Por
El momento posterior al choque entre Kushanov y el camarógrafo.

El momento posterior al choque entre Kushanov y el camarógrafo.

El defensor de Uzbekistán Abdukodir Khusanov obsequió este jueves una camiseta autografiada con el mensaje "Lo siento" a un camarógrafo al que lesionó de manera accidental. El hecho ocurrió durante la derrota ante Colombia por el Grupo K del Mundial 2026, a causa del fuerte envión del futbolista hacia fuera de los límites del campo.

Tim Payne, el integrante de la selección de Nueva Zelanda, jugará en Olimpia de Paraguay. 
Te puede interesar:

Tim Payne jugará en un club sudamericano y podría enfrentar a River

El incidente se produjo a los 33 minutos de la primera etapa del encuentro. El delantero colombiano Luis Díaz recibió el balón sobre la línea de banda izquierda y adelantó la pelota justo antes del cruce del rival.

El jugador asiático, que milita en el Manchester City, llegó con mucha velocidad desde la zaga central e impactó primero contra Díaz con una patada. Por la inercia, el defensor salió de la cancha y chocó de lleno contra el operador de televisión.

Ambos hombres cayeron al suelo tras el duro golpe. El futbolista se reincorporó casi de inmediato, pero el trabajador de prensa requirió asistencia médica urgente en el lugar de los hechos.

Los servicios de emergencia atendieron al hombre a un costado de la cancha y minutos más tarde lo trasladaron al hospital en una ambulancia. Diversos videos en redes sociales exhibieron al trabajador con claras dificultades para caminar.

El árbitro Anthony Taylor sancionó tiro libre para el seleccionado sudamericano por la falta previa sobre Díaz y amonestó al infractor. A pesar de cometer más faltas en el resto del partido, el juez decidió no expulsar al zaguero de 22 años.

Representantes de la Federación de Fútbol de Uzbekistán visitaron al herido en la clínica para entregarle la prenda con la dedicatoria y desearle una pronta recuperación. El partido finalizó 3 a 1 a favor de Colombia, en el debut histórico del conjunto dirigido por el italiano Fabio Cannavaro en una Copa del Mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección de Austria buscará el triunfo contra Argentina.

Una figura clave de Austria se fracturó y podría perderse el partido contra Argentina

Lionel Messi, la gran figura de la Selección argentina.

Mundial 2026: con Lionel Messi, la Selección argentina se entrena de cara al partido contra Austria

El entrenador encara los entrenamientos con mucho optimismo, de cara al próximo duelo mundialista.

La buena noticia que recibió Scaloni para el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026

“No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad. Tenías 10 años y ya eras mi agente”, escribió.

La desgarradora carta de la figura de Costa de Marfil a su hermana fallecida: "Sólo conocíamos la felicidad"

Podrá volver a jugar recién en el cierre de la fase de grupos.

Baja sorpresiva en el Mundial 2026: Canadá le niega el ingreso a un futbolista sospechado por apuestas ilegales

México, con indumentaria color negro, enfrenta a Corea del Sur.

Mundial 2026: tras la goleada de Canadá ante Qatar, México empata 0 a 0 con Corea del Sur

últimas noticias

Jorge Messi y su esposa, Celia Cuccittini.

"Qué quilombo que armé": la reacción de Jorge Messi a la falsa noticia sobre su muerte

Hace 7 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1 este viernes 19 de junio

Hace 18 minutos
La fiscalía investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Duro revés para Adorni: casi el 80% de los argentinos quiere que deje el Gobierno

Hace 29 minutos
play

Alivio para los hogares: se aprobó la Ley de Desendeudamiento en la Ciudad para refinanciar tarjetas y préstamos

Hace 39 minutos
El hijo de Flor Peña se metió en la polémica.

El hijo de Florencia Peña la defendió de las críticas: "Aprovechan para pegarle por otras cosas"

Hace 44 minutos