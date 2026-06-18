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18 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: la escalofriante lesión que sufrió una figura de Canadá durante el encuentro ante Qatar

Ismaël Koné debió abandonar el campo en camilla tras una durísima infracción de Assim Madibo, quien fue expulsado. El mediocampista de 23 años quedó descartado para lo que resta de la Copa del Mundo y recibió una emotiva dedicatoria de sus compañeros.

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Ismaël Koné se retiró en camilla tras la dura lesión en su pierna.

Ismaël Koné se retiró en camilla tras la dura lesión en su pierna.

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La goleada 6-0 de Canadá sobre Qatar por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026 quedó marcada por una imagen que paralizó a todos. En el tiempo complementario, Ismaël Koné sufrió una grave fractura tras una fuerte infracción, quedó automáticamente fuera de competencia y encendió las alarmas en el seleccionado anfitrión.

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La acción ocurrió a los 50 minutos del segundo tiempo, cuando Assim Madibo llegó tarde a una pelota dividida e impactó sobre la pierna del mediocampista canadiense. El árbitro mostró la tarjeta roja al futbolista qatarí, que quedó visiblemente afectado por las consecuencias de la jugada, en la que no tuvo intenciones de lesionar a su oponente.

Mientras los médicos atendían a Koné, el clima cambió por completo en cuestión de segundos, cuando los jugadores de ambos equipos formaron un cerco humano alrededor del canadiense y no pudieron ocultar su conmoción al observar la gravedad de la lesión. Tras inmovilizarle la pierna, el cuerpo médico retiró al volante en camilla.

A pesar del dolor y de la gravedad de la lesión, Koné levantó una mano para saludar a los hinchas, que lo despidieron con una ovación. El canadiense quedó descartado para lo que resta del torneo.

Nathan-Dylan Saliba homenajeó a Koné tras la fuerte lesión.

Nathan-Dylan Saliba homenajeó a Koné tras la fuerte lesión.

La emoción volvió a hacerse presente minutos después cuando Nathan-Dylan Saliba marcó el cuarto de tiro libre y, en el festejo, exhibió hacia la tribuna la camiseta número 8 de Koné en señal de apoyo. Todo el equipo se sumó al homenaje para quien es considerado uno de los futbolistas más importantes del plantel.

Mundial 2026: una figura de Austria sufrió una fractura y es duda para enfrentar a la Selección argentina

Austria enfrenta un problema inesperado de cara al partido frente a la Selección argentina por la segunda fecha del Grupo J. Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula durante el triunfo 3-1 sobre Jordania y podría perderse el duelo ante el equipo de Lionel Scaloni.

La Asociación Austríaca de Fútbol confirmó la lesión mediante un comunicado difundido en la red social X. "Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula en el partido inaugural del Mundial contra Jordania. La lesión fue confirmada tras una tomografía computarizada realizada. Por el momento, no es necesaria una operación".

El comunicado de Austria tras la lesión de una de sus figuras, en la previa del duelo ante la Albiceleste.

El comunicado de Austria tras la lesión de una de sus figuras, en la previa del duelo ante la Albiceleste.

Pese a que no deberá pasar por el quirófano, el cuerpo médico trabaja para que pueda llegar en condiciones al próximo compromiso. "Para el jugador del equipo nacional austriaco se está fabricando ahora una férula especial que debería apoyar el proceso de curación posterior. Si Posch estará disponible para el próximo partido de grupo contra Argentina, aún está por verse", señaló la federación.

La posible ausencia de Posch se convirtió una preocupación para Austria, ya que se trata de una de las piezas más experimentadas de la defensa. Su evolución en las próximas horas será clave para definir si podrá estar disponible en el encuentro del lunes a las 14 frente a la Albiceleste.

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