Lula da Silva cruzó a Donald Trump: "No se metan en las elecciones de Brasil"

El presidente brasileño le respondió a su par de Estados Unidos que había asegurado que "Brasil se ha vuelto un poco peligroso políticamente" y se había acercado a la familia Bolsonaro. El país vecino votará en octubre a su próximo mandatario.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , le respondió a su par de Estados Unidos, Donald Trump , y le pidió que no interfiera en el proceso electoral que se desarrollará en octubre para definir a su sucesor. " No se metan en las elecciones de Brasil ", sentenció Lula según el diario Folha de San Pablo.

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El mandatario brasileño afirmó que el empresario republicano "tiene derecho a tener sus preferencias electorales", pero " las elecciones de Brasil son un problema de Brasil ". Lula realizó estas declaraciones en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

En el mismo evento, el mandatario estadounidense apuntó este miércoles que Brasil se había vuelto "un país un poco duro, un poco peligroso políticamente". Si bien recibió a Lula el mes pasado en Washington, Trump se reunió también con Flávio Bolsonaro , a quien describió como "un joven inteligente que ama a su país".

Días después de esa reunión, Estados Unidos clasificó como terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil , el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. También amenazó con subir aranceles a productos brasileños.

Los dos líderes arrastran tensiones desde 2025 , cuando el país norteamericano impuso aranceles a Brasil en represalia por un juicio por golpismo a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel. Estados Unidos finalmente retiró parte de esos gravámenes.

Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de Estados Unidos a Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a cuatro años y dos meses de prisión al exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coacciones a la Justicia después de ser acusado de incentivar al Gobierno de Estados Unidos para que sancione a varios jueces que juzgaron a su padre por haber liderado un complot golpista.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso la pena de forma unánime contra el hijo de Bolsonaro, quien afrontará la condena con un régimen semiabierto. Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en febrero de 2025, después de afirmar que la Justicia brasileña le prohibiría salir del país. Tras instalarse en el país norteamericano, se mostró cerca del gobierno de Trump, que sancionó a los magistrados que juzgaban a su padre e impuso aranceles a Brasil por el proceso contra el exmandatario, el cual fue tildado por el republicano como "una caza de brujas".

"He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional", indicó el presidente norteamericano en una carta al presidente brasileño.