17 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Lula da Silva cruzó a Donald Trump: "No se metan en las elecciones de Brasil"

El presidente brasileño le respondió a su par de Estados Unidos que había asegurado que "Brasil se ha vuelto un poco peligroso políticamente" y se había acercado a la familia Bolsonaro. El país vecino votará en octubre a su próximo mandatario.

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, le respondió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió que no interfiera en el proceso electoral que se desarrollará en octubre para definir a su sucesor. "No se metan en las elecciones de Brasil", sentenció Lula según el diario Folha de San Pablo.

Irán confirmó la firma oficial del memorando con Estados Unidos.
Te puede interesar:

Histórico acuerdo entre Irán y Estados Unidos: confirman que el memorando ya se firmó y está en vigor

El mandatario brasileño afirmó que el empresario republicano "tiene derecho a tener sus preferencias electorales", pero "las elecciones de Brasil son un problema de Brasil". Lula realizó estas declaraciones en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

En el mismo evento, el mandatario estadounidense apuntó este miércoles que Brasil se había vuelto "un país un poco duro, un poco peligroso políticamente". Si bien recibió a Lula el mes pasado en Washington, Trump se reunió también con Flávio Bolsonaro, a quien describió como "un joven inteligente que ama a su país".

Donald Trump y Lula da Silva

Donald Trump y Lula da Silva

Días después de esa reunión, Estados Unidos clasificó como terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. También amenazó con subir aranceles a productos brasileños.

Los dos líderes arrastran tensiones desde 2025, cuando el país norteamericano impuso aranceles a Brasil en represalia por un juicio por golpismo a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel. Estados Unidos finalmente retiró parte de esos gravámenes.

Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de Estados Unidos a Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a cuatro años y dos meses de prisión al exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coacciones a la Justicia después de ser acusado de incentivar al Gobierno de Estados Unidos para que sancione a varios jueces que juzgaron a su padre por haber liderado un complot golpista.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso la pena de forma unánime contra el hijo de Bolsonaro, quien afrontará la condena con un régimen semiabierto. Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en febrero de 2025, después de afirmar que la Justicia brasileña le prohibiría salir del país. Tras instalarse en el país norteamericano, se mostró cerca del gobierno de Trump, que sancionó a los magistrados que juzgaban a su padre e impuso aranceles a Brasil por el proceso contra el exmandatario, el cual fue tildado por el republicano como "una caza de brujas".

"He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional", indicó el presidente norteamericano en una carta al presidente brasileño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, y Roberto Sánchez, candidato presidencial por el mismo partido.

Voto a voto, el partido de Sánchez reconoció la ventaja de Keiko Fujimori en el balotaje

El hombre de 30 años era apodado como el “Spiderman de Yemen”.

Murió un Spider-Man tras caer más de 100 metros dentro de un cráter volcánico

Así quedó la avioneta tras el impacto.

Se derrumbó una avioneta en una autopista: un hombre murió en el acto

Donald Trump lanzó una advertencia a Irán y la tensión no afloja en Medio Oriente.

La amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no se portan bien, volveremos a bombardearlos"

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán está en la región chilena del Ñuble, cerca de Neuquén.

Preocupación en Neuquén: un volcán de Chile registró explosiones de ceniza y activó la alerta amarilla

Eduardo Bolsonaro.

Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de Estados Unidos a Brasil

Rating Cero

Nicole habló sobre Manu y Juana.

Nicole Neumann reaccionó a los rumores de seducción entre Juana Viale y Manu Urcera: ¿qué dijo?

En la quinta entrega, Woody, Jessie y Buzz deben enfrentarse a un nuevo rival: las pantallas que hoy dominan la atención de los más chicos

Llega Toy Story 5: ¿todavía hay historias nuevas por contar o es otro viaje a la nostalgia?

Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.

Juli Savioli se defendió de las críticas por despedir a Gaspi en redes: "Todo lo transforman en mierda"

La actriz decidió plasmar la historia de su madre y su lucha contra el cáncer en su nuevo filme.

Angelina Jolie habló de la pérdida de su madre y la conexión con su nueva película: "Es muy personal para mí"

La influencer relató el duro momento que pasó con su hijo Belisario.

El terrible momento que vivió Juana Repetto con su hijo antes del partido de Argentina

El artista habló sobre todos los aspectos de su vida.

Agustín Bernasconi habló sobre su larga soltería y cuál es el deseo que lo desvela

últimas noticias

Imagen ilustrativa generada con IA.

La mística ricotera se agiganta y rompe las taquillas tras la muerte del Indio Solari

Hace 9 minutos
play
Soledad Andreani era gerente en Wachitas Bar.

Caso Agostina Vega: una testigo acusó a la dueña del Ford Ka de explotación sexual de menores

Hace 16 minutos
Irán confirmó la firma oficial del memorando con Estados Unidos.

Histórico acuerdo entre Irán y Estados Unidos: confirman que el memorando ya se firmó y está en vigor

Hace 20 minutos
Daniel Oscar Quinteros le hizo una promesa al santo pagano. 

Conmoción en Santiago del Estero: falleció el hombre que levantó la escultura de San La Muerte

Hace 49 minutos
Manuel Adorni consiguió un respiro en el Congreso.

Respiro para el Gobierno: el Senado posterga la pulseada por Adorni

Hace 1 hora