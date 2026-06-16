Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de Estados Unidos a Brasil El Supremo Tribunal Federal impuso la sanción contra el hijo de Jair Bolsonaro, que vive en Washington y deberá cumplir la pena con un régimen semiabierto. También fue multado económicamente. Por Agregar C5N en









Eduardo Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a cuatro años y dos meses de prisión al exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coacciones a la Justicia después de ser acusado de incentivar al Gobierno de Estados Unidos para que sancione a varios jueces que juzgaron a su padre por haber liderado un complot golpista.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso la pena de forma unánime contra el hijo de Bolsonaro, quien afrontará la condena con un régimen semiabierto. Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Eduardo Bolsonaro CPAC Buenos Aires Eduardo Bolsonaro. Joel Coroleu Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en febrero de 2025, después de afirmar que la Justicia brasileña le prohibiría salir del país. Tras instalarse en el país norteamericano, se mostró cerca del gobierno de Donald Trump, que sancionó a los magistrados que juzgaban a su padre e impuso aranceles a Brasil por el proceso contra el exmandatario, el cual fue tildado por el republicano como "una caza de brujas".

"He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional", indicó Trump en una carta al presidente brasileño, Lula da Silva.

La advertencia de Donald Trump tras la condena a Jair Bolsonaro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en septiembre de 2025 a la condena que recibió el exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro de parte del Supremo Tribunal Federal por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva en 2022 y trazó un paralelismo con su situación. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo", expresó.