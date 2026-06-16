16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de Estados Unidos a Brasil

El Supremo Tribunal Federal impuso la sanción contra el hijo de Jair Bolsonaro, que vive en Washington y deberá cumplir la pena con un régimen semiabierto. También fue multado económicamente.

Por
Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a cuatro años y dos meses de prisión al exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por coacciones a la Justicia después de ser acusado de incentivar al Gobierno de Estados Unidos para que sancione a varios jueces que juzgaron a su padre por haber liderado un complot golpista.

Bank of America, en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Un banco internacional le recomendó al Gobierno que emita deuda para evitar sobresaltos en 2027

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso la pena de forma unánime contra el hijo de Bolsonaro, quien afrontará la condena con un régimen semiabierto. Además, deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Eduardo Bolsonaro CPAC Buenos Aires
Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en febrero de 2025, después de afirmar que la Justicia brasileña le prohibiría salir del país. Tras instalarse en el país norteamericano, se mostró cerca del gobierno de Donald Trump, que sancionó a los magistrados que juzgaban a su padre e impuso aranceles a Brasil por el proceso contra el exmandatario, el cual fue tildado por el republicano como "una caza de brujas".

"He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional", indicó Trump en una carta al presidente brasileño, Lula da Silva.

La advertencia de Donald Trump tras la condena a Jair Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en septiembre de 2025 a la condena que recibió el exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro de parte del Supremo Tribunal Federal por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva en 2022 y trazó un paralelismo con su situación. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo", expresó.

En diálogo con un grupo de periodistas, Trump expuso que se encuentra asombrado tras la decisión del máximo tribunal del país vecino. "Pensé que fue un buen presidente de Brasil y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Era un buen hombre", expresó.

En tal sentido, comparó su caso con el del líder del Partido Liberal (PL): "Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alireza Jahanbakhsh capitán de la selección de Irán.

La insólita anécdota del capitán de Irán: secuestrado por un cártel mexicano y liberado entre carcajadas

Hezbolá se refirió al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hezbolá destacó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Es un gran logro"

Donald Trump llegando a Francia para la reunión del G7.

Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán "ya está firmado" y aseguró que el texto se conocerá "muy pronto"

El precio del petróleo se desplomó tras el acuerdo de Estados Unidos e Irán.

El efecto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán: se desploma el petróleo y las bolsas asiáticas se disparan

Kazem Gharibabadi, vicecanciller de Irán.

El vicecanciller de Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato" a la guerra

trump ordeno levantar el bloqueo al estrecho de ormuz: ¡que fluya el petroleo!

Trump ordenó levantar el bloqueo al estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Rating Cero

Quién es el arquero que enciende las redes.

Mundial 2026: quién es el arquero que bebotea y enciende las redes sociales

El beso entre emanuel y Mariela que encendió la pantalla.

Tras el anuncio de su separación, Mariela besó a Emanuel en Gran Hermano y encendió los rumores

Moria Casán arremetió contra Andrea del Boca. 

Moria Casán liquidó a Andrea del Boca por su paso por Gran Hermano: "Es la mayor decadencia que vi en mi vida"

Sol y Campanita en la previa del debut de Argetnina en el Mundial 2026.
play

Los participantes de Gran Hermano hicieron un cacerolazo para alentar a la Selección argentina

La influencer le hizo un guiño al mediocampista.

La Coqueta calentó la previa del Mundial con una propuesta indecente a Enzo Fernández

Oliver Tree decidió antes de morir quien recibirá toda su fortuna.

Oliver Tree y la inesperada decisión que tomó sobre su herencia antes de morir: "Ni un centavo a mi familia"

últimas noticias

Quién es el arquero que enciende las redes.

Mundial 2026: quién es el arquero que bebotea y enciende las redes sociales

Hace 11 minutos
El beso entre emanuel y Mariela que encendió la pantalla.

Tras el anuncio de su separación, Mariela besó a Emanuel en Gran Hermano y encendió los rumores

Hace 47 minutos
Moria Casán arremetió contra Andrea del Boca. 

Moria Casán liquidó a Andrea del Boca por su paso por Gran Hermano: "Es la mayor decadencia que vi en mi vida"

Hace 53 minutos
El Complejo Volcánico Nevados de Chillán está en la región chilena del Ñuble, cerca de Neuquén.

Preocupación en Neuquén: un volcán de Chile registró explosiones de ceniza y activó la alerta amarilla

Hace 53 minutos
play
Sol y Campanita en la previa del debut de Argetnina en el Mundial 2026.

Los participantes de Gran Hermano hicieron un cacerolazo para alentar a la Selección argentina

Hace 1 hora