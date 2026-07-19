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El lujoso regalo del "Colo" Barco a su esposa Yaz Jaureguy antes de la final del Mundial 2026

La pareja del mediocampista mostró en sus redes sociales el exclusivo obsequio que recibió en la habitación del hotel donde se aloja n la previa de la definición del Mundial frente a España.

El lujoso y romantico regalo del Colo Barco a su esposa Yaz Jaureguy antes de la final del Mundial 2026

El lujoso y romantico regalo del "Colo" Barco a su esposa Yaz Jaureguy antes de la final del Mundial 2026

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Valentín "el Colo" Barco protagonizó un romántico gesto con su pareja, Yaz Jaureguy, quien compartió en sus redes sociales la lujosa sorpresa que encontró al regresar a la habitación del hotel.

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A través de una historia de Instagram, la influencer mostró un paquete de Tiffany & Co. apoyado sobre la cama. En el video se observan dos clásicas cajas color celeste de la exclusiva joyería estadounidense, aunque el contenido no llega a verse.

"Llegar y sorpresa. Me lo probé hoy paseando y el señor lo mandó a la habitación", escribió Yaz junto a la publicación, alimentando las especulaciones entre sus seguidores. Si bien la pareja no confirmó qué había dentro de las cajas, por su tamaño se presume que podría tratarse de un anillo y un collar o una pulsera, dos de los artículos más emblemáticos de la reconocida marca.

Tiffany & Co. es una de las joyerías de lujo más prestigiosas del mundo y sus piezas se destacan por el diseño, la calidad de los materiales y su exclusividad. En su catálogo pueden encontrarse anillos de oro y diamantes, pulseras, collares y brazaletes cuyos valores parten de unos 500 dólares para los modelos más accesibles y superan ampliamente los 10.000 dólares en las colecciones de alta joyería. Los diseños más populares que suelen elegir las celebridades se ubican, en promedio, entre 1.000 y 5.000 dólares.

¿Quién es Yaz Jaureguy y cómo comenzó su relación con el Colo Barco?

Yaz Jaureguy es modelo, influencer y creadora de contenido. En los últimos años ganó una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte publicaciones sobre moda, viajes y su vida cotidiana, además de acompañar de cerca la carrera futbolística del lateral argentino.

Su relación con Valentín "Colo" Barco comenzó a hacerse pública a mediados de 2023, cuando ambos empezaron a mostrarse juntos en redes sociales. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más seguidas del fútbol argentino y atravesaron juntos los distintos pasos de la carrera del defensor, desde su salida de Boca hasta su experiencia en el fútbol europeo y su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

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