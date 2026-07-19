El lujoso regalo del "Colo" Barco a su esposa Yaz Jaureguy antes de la final del Mundial 2026

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Valentín "el Colo" Barco protagonizó un romántico gesto con su pareja, Yaz Jaureguy, quien compartió en sus redes sociales la lujosa sorpresa que encontró al regresar a la habitación del hotel.
A través de una historia de Instagram, la influencer mostró un paquete de Tiffany & Co. apoyado sobre la cama. En el video se observan dos clásicas cajas color celeste de la exclusiva joyería estadounidense, aunque el contenido no llega a verse.
"Llegar y sorpresa. Me lo probé hoy paseando y el señor lo mandó a la habitación", escribió Yaz junto a la publicación, alimentando las especulaciones entre sus seguidores. Si bien la pareja no confirmó qué había dentro de las cajas, por su tamaño se presume que podría tratarse de un anillo y un collar o una pulsera, dos de los artículos más emblemáticos de la reconocida marca.
Tiffany & Co. es una de las joyerías de lujo más prestigiosas del mundo y sus piezas se destacan por el diseño, la calidad de los materiales y su exclusividad. En su catálogo pueden encontrarse anillos de oro y diamantes, pulseras, collares y brazaletes cuyos valores parten de unos 500 dólares para los modelos más accesibles y superan ampliamente los 10.000 dólares en las colecciones de alta joyería. Los diseños más populares que suelen elegir las celebridades se ubican, en promedio, entre 1.000 y 5.000 dólares.
¿Quién es Yaz Jaureguy y cómo comenzó su relación con el Colo Barco?
Yaz Jaureguy es modelo, influencer y creadora de contenido. En los últimos años ganó una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte publicaciones sobre moda, viajes y su vida cotidiana, además de acompañar de cerca la carrera futbolística del lateral argentino.
Su relación con Valentín "Colo" Barco comenzó a hacerse pública a mediados de 2023, cuando ambos empezaron a mostrarse juntos en redes sociales. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más seguidas del fútbol argentino y atravesaron juntos los distintos pasos de la carrera del defensor, desde su salida de Boca hasta su experiencia en el fútbol europeo y su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.