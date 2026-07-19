Qué escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF de ANSES El organismo previsional confirmó cómo quedarán definidos los pagos para los titulares de este beneficio durante agosto de 2026. Por Agregar C5N en









¿Cuáles son escalas deben tener en cuenta los monotributistas que reciben SUAF? Freepik

ANSES actualizó los valores del SUAF para monotributistas y titulares del Monotributo Social.

Los pagos de agosto se calcularán según la categoría de facturación vigente.

Las categorías más bajas del régimen accederán al monto más alto de la prestación.

Los beneficiarios de zonas desfavorables perciben valores superiores por hijo a cargo. La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos de las asignaciones familiares correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que incluyen a los trabajadores inscriptos en el Monotributo y el Monotributo Social. La suba será del 1,9%, en línea con el último índice de inflación informado por el INDEC.

Los montos correspondientes al SUAF tendrán un aumento del 1,9%. Freepik Para liquidar los pagos de agosto de 2026, ANSES tendrá en cuenta las categorías de facturación vigentes de los monotributistas. Además del aumento en los montos, la actualización impulsada por el Gobierno de Javier Milei también contempla una modificación de los topes de ingresos individuales y del grupo familiar que determinan el acceso a las asignaciones.

Cuál es la escala que deben conocer los monotributistas con SUAF de ANSES Según la actualización confirmada por ANSES, los monotributistas de las categorías A, B y C, junto con los titulares del Monotributo Social, percibirán en agosto de 2026 un monto de $75.438,60 por hijo. Como ocurre habitualmente, el pago se acreditará en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario para el cobro de las asignaciones familiares.

El monto a cobrar depende de la categoría en la que se encuentre el beneficiario. Freepik A partir de la categoría D en adelante, los montos de las asignaciones familiares disminuyen de manera progresiva, de acuerdo con la escala vigente establecida por ANSES. En tanto, los beneficiarios que residen en zonas desfavorables acceden a valores diferenciales, lo que les permite percibir un importe mayor por cada hijo a cargo.