"Fue un arreglo": se conoció una nueva versión de la polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara

La conductora más premiada en la historia del certamen puso en duda la legitimidad del proceso que coronó a la mediática como mejor animadora del año.

La polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara sumó un nuevo capítulo mediático con la intervención de Mirtha Legrand, la conductora con más galardones en la historia del certamen. En un evento de moda, Mirtha Legrand fue consultada por el premio que se llevó la conductora de MasterChef Celebrity y no se guardó nada: advirtió que se trató de un arreglo .

La frase cayó en medio del debate sobre lo que sucedió la noche de la ceremonia, cuando el anuncio del nombre de Wanda Nara fue recibido con una frialdad inusual en el salón del Hotel Hilton. Socios de APTRA habían reconocido públicamente que no la habían votado y que no conocían a ningún colega que lo hubiera hecho, lo que multiplicó las dudas sobre el proceso que derivó en esa decisión.

La opinión de Mirtha tiene un peso particular en este debate, ya que es la figura con más estatuillas en la terna de conducción femenina en toda la historia de los premios, lo que la convierte en una voz de referencia sobre el funcionamiento interno del certamen.

Mirtha Legrand habló sobre el Martín Fierro de Wanda Nara

Ante la pregunta sobre Wanda Nara, la diva no esquivó la respuesta. Lejos de relativizar o matizar su opinión, comentó sin vueltas: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó". La frase fue suficiente para reabrir el debate con más fuerza que nunca.

La declaración de Mirtha Legrand se suma a una cadena de cuestionamientos que arrancó la misma noche de la gala, cuando figuras como Yanina Latorre, Rodrigo Lussich, Teté Coustarot y Georgina Barbarossa expresaron su rechazo al resultado. Con la intervención de la conductora más premiada de la historia del certamen, la sospecha de que el premio no respondió a una votación genuina sumó una nueva voz.

MIRTHA LEGRAND

Antes de pronunciarse sobre el galardón de Nara, Mirtha también aprovechó el momento para referirse a su propio cambio de categoría en esta edición, que la ubicó en la terna de Labor Periodística Femenina en lugar de la de conducción, donde históricamente compitió. La modificación tampoco la convenció.

"Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero bueno, no sé qué explicación me dieron, pero no lo gané, chicos", admitió con su habitual franqueza, dejando entrever que las razones que le ofrecieron desde APTRA no la satisficieron del todo.