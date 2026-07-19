Cuál es el noviazgo de Katie Holmes que sorprende a todo el mundo La reciente aparición pública confirmó una nueva etapa sentimental para la actriz, quien durante los últimos años mantuvo sus relaciones alejadas de la exposición mediática. Agregar C5N en









¿Quién es la nueva pareja de Katie Holmes? People

Katie Holmes atraviesa una nueva etapa personal tras cambios en su vida familiar.

La actriz volvió a generar repercusión por una noticia vinculada a su vida sentimental.

Su acompañante cuenta con una trayectoria propia dentro del mundo artístico.

Las recientes apariciones públicas confirmaron un nuevo romance tras años de bajo perfil. Katie Holmes atraviesa una nueva etapa en su vida personal desde que su hija Suri Cruise se mudó a Pittsburgh para comenzar sus estudios universitarios, hace casi dos años. Aunque la actriz reconoció en distintas oportunidades que la extraña mucho, también aprovechó este tiempo para concentrarse en su carrera, especialmente en distintos proyectos vinculados al teatro.

En paralelo, la vida sentimental de la actriz también volvió a ocupar un lugar destacado. En los últimos días, fue fotografiada mientras caminaba por las calles de Nueva York en compañía de un hombre, imágenes que rápidamente despertaron repercusión en los medios internacionales. Poco después se confirmó que se trataba del artista plástico Jason Bard Yarmosky, con quien Katie Holmes mantiene una relación.

La pareja fue fotografiada durante un paseo por Nueva York. HOLA Con una carrera consolidada en el ámbito artístico, Jason Bard Yarmosky, de 39 años, se especializa en obras que abordan temas como el envejecimiento, el tiempo y la memoria. Tras graduarse en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, expuso sus trabajos en museos y galerías de Estados Unidos y Europa, además de integrar colecciones internacionales.

Así vive su nuevo noviazgo Katie Holmes El pasado 14 de julio, Katie Holmes y Yarmosky fueron vistos juntos durante una salida por las calles de Nueva York. La pareja fue fotografiada mientras caminaba abrazada rumbo a una cena y se mostró cercana, conversando y riendo durante el recorrido. Las imágenes reflejaron una escena distendida entre ambos, quienes aparentemente no advirtieron la presencia de los paparazzi.

Esta se trata de la segunda aparición pública de la pareja en los últimos días. La primera ocurrió el 10 de julio, cuando ambos fueron fotografiados al llegar de la mano a una proyección de la película The Invite, organizada por The Cinema Society en el cine East Hampton Regal. Durante aquel evento, se mostraron cercanos ante las cámaras.