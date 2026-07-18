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Wanda Nara sorprendió con un cambio de planes a horas de la final del Mundial 2026: qué hará

A horas del evento deportivo, la artista recibió una propuesta que no pudo rechazar: no lo dudó un segundo y dejó Europa.

Wanda Nara presente en el partido de la Selección argentina.

Wanda Nara presente en el partido de la Selección argentina.

A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, se filtró que Wanda Nara viajará a los Estados Unidos para presenciar el evento deportivo. La artista se encontraba de vacaciones en Europa junto a sus hijos, pero decidió cambiar sus planes a último momento tras la llegada de una propuesta que no pudo rechazar.

Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva disputa.
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Según la información que trascendió, Wanda viajará a New Jersey exclusivamente para asistir a la definición de la Copa del Mundo. Lejos de tratarse de un viaje de placer, su presencia está vinculada a una importante propuesta comercial.

Convocada por una reconocida marca, la empresaria participará del evento como una de sus embajadoras oficiales. Como parte del acuerdo, la conductora habría firmado un contrato millonario que incluye solo presencia durante la final y algunas fotos e historias en su Instagram.

Wanda Nara dejó Europa y armó sus valijas para ver la final del Mundial

Según la información que Nahiara Vecchio publicó en su cuenta de X, Wanda viajará hasta el MetLife Stadium de Nueva Jersey exclusivamente para presenciar la final de la Copa del Mundo 2026. "Wanda Nara viaja a la final del Mundial por 24 horas con un contrato millonario. La convocó una marca como embajadora para ver Argentina vs España en MetLife Stadium de Nueva Jersey. Luego regresa a Europa y sigue con sus vacaciones", escribió.

Captura de pantalla: redes sociales.

Captura de pantalla: redes sociales.

Frente a las críticas de los usuarios, quienes cuestionaron al cuidado de quién quedarían los menores durante el viaje, la periodista salió a aclarar la situación: los niños no quedarán a cargo de Martín Migueles, sino de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara.

"Están con Nora Colosimo en la casa de campo de Galliate de Wanda Nara. La abuela está anotada en el expediente como persona responsable cuando la madre no está. Solo basta ver las redes de Nora e informarse bien antes de comentar", aseguró.

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