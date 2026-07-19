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El look castaño se pone de moda: así es el estilo de Kate Middleton que promete ser furor

La princesa de Gales volvió a apostar por un cambio sutil que refuerza una de las tendencias más elegantes para renovar el cabello.

Con una renovación en su cabello

Con una renovación en su cabello, asi es el nuevo look de Kate Middleton.

Vanitatis
  • Kate Middleton volvió a captar la atención con un cambio en su cabello.
  • La princesa mantiene el estilo clásico que la caracteriza desde hace años.
  • Su nueva apuesta acompaña una tendencia que gana fuerza en las peluquerías.
  • El resultado combina elegancia, naturalidad y un fácil mantenimiento.

Kate Middleton se convirtió, con el paso de los años, en una de las principales referentes de estilo dentro de la realeza británica. Cada una de sus apariciones públicas suele marcar tendencia, ya sea por sus elecciones de vestuario, maquillaje o peinado, siempre optando por el perfil clásico y elegante que la caracteriza.

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Desde que se incorporó a la familia real, la princesa de Gales mantuvo una imagen muy definida. Su larga melena castaña, generalmente peinada con ondas suaves o un lacio natural, se transformó en uno de sus sellos personales, apostando siempre por un estilo sobrio que prioriza la naturalidad.

Así luce el nuevo look de Kate Middleton, con tonos mas claros.

Así luce el nuevo look de Kate Middleton, con tonos mas claros.

En ese contexto, una de sus últimas apariciones volvió a poner el foco en su cabello. Sin abandonar la esencia que la caracteriza, Kate mostró una renovación sutil que moderniza su imagen y, al mismo tiempo, confirma el regreso de los tonos castaños luminosos como una de las grandes tendencias en peluquería.

Cómo es el nuevo look que destaca a Kate Middleton

Durante su paso por Wimbledon, Kate Middleton lució una melena con base castaña caramelo, iluminada mediante delicadas babylights que aportan brillo, profundidad y un movimiento muy natural. La técnica consiste en incorporar reflejos finos que se integran con el color de base, logrando un efecto luminoso sin generar contrastes marcados.

Uno de los principales atractivos de este estilo es que permite refrescar la imagen manteniendo un resultado elegante y sofisticado. Los reflejos enmarcan el rostro de forma sutil, mientras que el tono castaño adquiere una apariencia más cálida y luminosa, ideal para quienes buscan un cambio sin alejarse de su color natural.

La princesa de Gales mostró su nuevo look en Wimbledon.

La princesa de Gales mostró su nuevo look en Wimbledon.

Las babylights continúan siendo una de las técnicas preferidas por los coloristas debido a su acabado natural y al menor mantenimiento que requieren frente a otras opciones. Con esta elección, Kate Middleton volvió a demostrar que las transformaciones más exitosas no siempre son las más drásticas, sino aquellas que realzan la imagen con pequeños detalles.

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