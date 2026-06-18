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Se filtró quién tiene más chances de bajar de la placa de nominados de Gran Hermano, este jueves 18

Se reveló una tendencia del público y anticipó cuáles son los participantes con mayor apoyo para salvarse de la eliminación.

Se dio a conocer lo que podrá pasar en la votación de esta semana.

Se dio a conocer lo que podrá pasar en la votación de esta semana.

Tras una gala al rojo vivo en la casa de Gran Hermano, quedó diagramada la nueva placa de nominados para ver quién abandonará el reality. En esta oportunidad, la votación del público vuelve a ser en formato negativo desde el primer minuto, aunque, de cara a este jueves, el panorama cambiará para algunos participantes que contarán con el visto bueno de la audiencia para salir de la zona de peligro.

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.
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La placa de nominados terminó integrada por Campanita, Sol, Titi, Manu, Emanuel, Cinzia y Tamara. Como suele ocurrir después de cada gala, las redes sociales se convirtieron de inmediato en el termómetro del juego, donde los fieles seguidores del certamen de Telefe comenzaron a proyectar los posibles escenarios de eliminación y salvación en la casa más famosa.

En ese contexto, el especialista en espectáculos Fefe Bongiorno puso en marcha su ya tradicional encuesta virtual para evaluar la tendencia actual. Los números preliminares arrojaron datos llamativos. Los jugadores que tuvieron el mejor porcentaje de votación fueron: Tamara con 2200 votos, Emanuel con 2600 y Manuel con 3000 ubicándose muy cerca de ellos en la consideración general.

La otra cara de la moneda muestra un panorama complejo para Sol, quien concentra la mayor cantidad de menciones en contra con 17.700, seguida de cerca por Titi, quien tiene 11.500 votos. De mantenerse esta tendencia hasta el cierre definitivo, Sol Abraham se encamina a una definición cabeza a cabeza con Titi, mientras que Tamara y Emanuel lograrían salir airosos gracias al apoyo de la gente. De todas formas, la última palabra la tendrá la votación oficial del programa.

La advertencia de Gran Hermano a los participantes

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada, el formato éxito de Telefe, se convirtió en el escenario de un momento de extrema tensión. El dueño de la casa llamó a los hermanitos en el living para lanzarles un fuerte ultimátum, cansado de las especulaciones que venían haciendo sobre la transparencia del reality. Con un tono tajante, la voz del programa los cruzó sin vueltas por poner en duda su honestidad y los invitó a abandonar la competencia por motus proprio si consideraban que el juego estaba arreglado.

"En estos últimos días, registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha de favoritismo hacia determinados jugadores", arrancó diciendo la voz soberana del ciclo antes de que se definiera la placa.

Para sepultar cualquier teoría conspirativa, aclaró que la suerte de cada uno depende exclusivamente de los televidentes: "En esta competencia no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. Y el supremo es el que decide".

Sin rodeos, la autoridad del programa fue directo al hueso y subió la apuesta apuntando contra los que reingresaron gracias al repechaje. "No voy a permitir que cuestionen mi neutralidad. Que les quede claro esto, yo no juego, ni ayudo a nadie. Siempre es el público el que elige y lo hace en base a lo que ustedes mismos hacen en la casa y será casualmente el público el que determinará finalmente el jugador que apague la luz", sentenció antes de señalar con nombre y apellido a los involucrados.

"Yipio, varias veces escuché manifestar tus dudas, lo mismo le digo a Manuel, a Titi, Juani Car, Emanuel y Nigro, quienes en más de una ocasión expusieron su desconfianza", disparó.

Para cerrar su descargo, les recordó que nadie está encerrado contra su voluntad. "Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan en ver fantasmas inexistentes, tienen la puerta giratoria a disposición. Todo aquel que no esté a gusto y cree que hay privilegios puede retirarse de mi casa en este instante. Si piensan que están perdiendo el tiempo, ahí está la puerta esperándolos". El Big terminó su comunicado con una última amenaza: "Espero no volver a escuchar críticas sobre mi honestidad o, de lo contrario, para algunos, el juego terminará antes de tiempo".

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