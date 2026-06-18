Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano, con 7 participantes en peligro

El liderazgo de la semana volvió a inclinar la balanza con una jugada que modificó por completo el panorama.

Antes de la gala, la voz de la casa reunió a todos los concursantes para un mensaje.

La semana 17 de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cerró con una placa negativa integrada por siete participantes en riesgo de eliminación. La gala mezcló tensión, jugadas estratégicas del líder y un comunicado de la voz de la casa que dejó a varios concursantes sin palabras antes de que arrancara la votación.

Se filtró quién tiene más chances de bajar de la placa de nominados de Gran Hermano, este jueves 18

Matías Hanssen, líder de la semana, abrió la noche utilizando sus beneficios. Primero le quitó el derecho a votar a cuatro compañeros, Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto, que quedaron afuera del proceso de nominación. Una vez cerrada la placa, tuvo que decidir a quién salvar y eligió a Nenu López , que de esa manera bajó de la lista de nominados y se asegura una semana más sin riesgo de eliminación.

Un hecho que llamó la atención de la noche fue una jugada de Franco Zunino , el último eliminado, quien tenía la potestad de anularle los votos a un participante activo y eligió a Sol Abraham . El problema fue que la jugadora había realizado su nominación espontánea sin saber que sus puntos no iban a contabilizarse, por lo que sus tres votos para Emanuel y sus dos para Yipio quedaron completamente anulados.

Antes de la gala, la voz de la casa reunió a todos los concursantes para un mensaje que generó incomodidad. El comunicado apuntó directamente a quienes habían cuestionado en privado la transparencia del juego: "En estos últimos días registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha de favoritismo hacia determinados jugadores".

La voz mencionó puntualmente a Yipio, Manuel, Titi, Juanicar, Emanuel y Nigro como quienes habían expresado esas dudas, y fue tajante: "En esta competencia no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. La verdad, no voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad". El mensaje cerró con una advertencia que no dejó margen para la ambigüedad: "Todo aquel que no esté a gusto y crea que hay privilegios, puede retirarse de mi casa en este instante".

Telefe

Cómo votaron los participantes de Gran Hermano

El recuento de la noche mostró que Titi Tcherkaski fue la jugadora más apuntada, seguida de cerca por Campanita y Emanuel Di Gioia. El detalle completo de cada votación fue el siguiente:

Campanita: 2 votos para Nenu, 1 para Titi.

2 votos para Nenu, 1 para Titi. Charlotte Caniggia: 2 votos para Titi, 1 para Manu.

2 votos para Titi, 1 para Manu. Andrea del Boca: 2 votos para Sol, 1 para Cola.

2 votos para Sol, 1 para Cola. Cinzia Francischiello: 2 votos para Emanuel, 1 para Luana.

2 votos para Emanuel, 1 para Luana. Yipio: 2 votos para Cinzia, 1 para Campanita.

2 votos para Cinzia, 1 para Campanita. Yanina Zilli: 2 votos para Tamara, 1 para Titi.

2 votos para Tamara, 1 para Titi. Emanuel Di Gioia: 2 votos para Cinzia, 1 para Titi.

2 votos para Cinzia, 1 para Titi. Luana Fernández: 2 votos para Titi, 1 para Manu.

2 votos para Titi, 1 para Manu. Pincoya: 2 votos para Emanuel, 1 para Majluf.

2 votos para Emanuel, 1 para Majluf. Matías Hanssen: 2 votos para Titi, 1 para Cinzia.

2 votos para Titi, 1 para Cinzia. Nenu López: 2 votos para Campanita, 1 para Cinzia.

2 votos para Campanita, 1 para Cinzia. Manuel Ibero: 2 votos para Campanita, 1 para Nigro.

2 votos para Campanita, 1 para Nigro. Tamara Paganini: 2 votos para Manu, 1 para Yipio.

2 votos para Manu, 1 para Yipio. Solange Abraham (nominación espontánea, anulada por Franco Zunino): 3 votos para Emanuel, 2 para Yipio.

(nominación espontánea, anulada por Franco Zunino): 3 votos para Emanuel, 2 para Yipio. Titi Tcherkaski: 2 votos para Tamara, 1 para Campanita.

2 votos para Tamara, 1 para Campanita. Sebastián Cola: 2 votos para Titi, 1 para Manu.

2 votos para Titi, 1 para Manu. Juan "Juanicar" Caruso: 2 votos para Campanita, 1 para Cinzia.

El público ya puede votar a quien quiere que abandone la casa ingresando a GHGlobal, enviando GH al 9009 o escaneando el código QR que aparece en pantalla durante las transmisiones de Telefe. Este jueves se realizará la tradicional cena de nominados, y la definición llegará el lunes 22 de junio, cuando uno de los siete jugadores en placa deje la competencia.