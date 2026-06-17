Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante Según trascendió, el reality no soporta más a un hermanita debido a los constantes reclamos que hace, y no descartan que abandone la casa en las próximas horas. Por Agregar C5N en









Inminente abandono en Gran Hermano. Telefe

Después de muchas idas y vueltas, la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano sería inminente, según reveló Yanina Latorre. La actriz, que ya abandonó temporalmente el reality por problemas de salud, cruzaría la puerta giratoria de manera definitiva porque "tiene harta a la producción".

La conductora de SQP aseguró que Del Boca no viene pasando una buena semana; el malestar traspasó las paredes de la casa y llegó hasta los oídos de la producción. "Podrían ser las últimas horas de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano", sentenció.

¿GRAN HERMANO SE CANSÓ DE ANDREA DEL BOCA?



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/vnX07BsevR — América TV (@AmericaTV) June 17, 2026 En este sentido, la conductora detalló lo difícil que fue la jornada del miércoles. "Hoy tuvo uno de sus peores días. Fue seis veces a golpearle la puerta al señor Gran Hermano en el confesionario para quejarse por distintas situaciones", contó, y luego agregó: "No le abrieron la puerta".

La polémica decisión de Gran Hermano con Andrea del Boca El plato fuerte llegó cuando Latorre contó que desde Telefe están evaluando habilitarle la puerta giratoria para que abandone la casa por sus propios medios. "Hoy le podrían dar su peor noticia y es la siguiente: habilitarán la puerta giratoria para que se vaya por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse".