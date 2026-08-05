El pedido de Bautista Mascia en medio del difícil momento de salud de Denisse González

El exparticipante de la edición 2023 compartió unas fotos desde el hospital donde la influencer transita su tratamiento. Además, le habló a sus seguidores y pidió por la recuperación de su novia.

Bautista Mascia, exparticipante de Gran Hermano, envió un mensaje especial a través de las redes sobre la salud de su novia, Denisse González, quien atraviesa un delicado cuadro de salud , y le hizo un importante pedido a sus seguidores.

La exhermanita permanece internada hace una semana tras un chequeo de rutina que arrojó unos resultados inesperados. Los estudios mostraron que tenía las plaquetas muy bajas y tuvo que comenzar un tratamiento mientras estudiaban el origen del cuadro.

Lo cierto es que su novio la está acompañando desde el primer momento y en las últimas horas envió un mensaje especial por las redes sociales, donde mostró imágenes de la ex Gran Hermano desde la cama del hospital, agradeciendo las muestras de afecto y los regalos que le enviaron para atravesar este difícil momento.

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", empezó escribiendo junto a cuatro fotos desde el hospital.

"Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también", escribió sobre los presentes que le enviaron sus fans.

Por último, Bautista pidió que envíen buenas vibras para la pronta recuperación de Denisse. "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó.

Las fotos que subió junto al mensaje especial. Captura (x)

Cómo sigue la salud de Denisse González

En las últimas horas, la influencer volvió a comunicarse con sus seguidores para contarles cómo se viene sintiendo. "Hoy las plaquetas bajaron a 6.000 (ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí", escribió.

En este sentido, su familia y la comunidad que logró formar tras abandonar la casa más famosa, están apoyando cada momento y siguen atentos a cómo evoluciona su salud. "Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse. Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento", explicó la modelo en conversación con Ciudad Magazine.

Con respecto a cuáles son los pasos a seguir, explicó que continuará con una punción de médula. "Incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario", explicó.

En ese sentido, la influencer publicó un video en su Instagram donde muestra cómo transita día a día su recuperación. "No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez", escribió.