Se supo el verdadero motivo por el que Telefe echó a L-Gante de MasterChef Celebrity

En la previa del estreno de MasterChef Celebrity Argentina de la mano de Wanda Nara, se confirmó que Telefe echó a L-Gante de esta edición, luego de haberlo confirmado. Comenzaron a aparecer muchos rumores acerca de los motivos, pero se dio a conocer la verdad.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el canal Telefe sostuvo: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”.
La periodista Paula Varela contó en Intrusos: “Dijeron que tenía un tema de salud. Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso”. Y Pallares agregó: “Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó. Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”.
Por su parte, allegados al intérprete negaron un conflicto drástico y sugirieron un cortocircuito en los números del contrato. Su amigo cercano Luis Perdomo desmintió los rumores de despido y remarcó públicamente que “las cosas con Telefe están mejor que nunca”. ¿Será real?
Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef Celebrity
La lista de competidores mantiene a destacadas personalidades de la música, como Alejandro Lerner, el referente de la cumbia y cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, y el cordobés Luck Ra. La actuación y el humor están representados por Diego Ramos, Lizy Tagliani, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta y Martín “Campi” Campilongo.
El ámbito periodístico y la locución aportan nombres de peso que buscarán lucirse en las cocinas de Telefe. Figuran entre los confirmados las periodistas Luciana Geuna y Paula Trápani, la conductora Karina Mazzocco, la locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci y la panelista Josefina “China” Ansa.
Las plataformas digitales y los contenidos jóvenes suman al influencer Grego Rossello, a Martita Fort y a la ex Gran Hermano, Julieta Poggio. La actriz Julieta Nair Calvo y la modelo Rocío Robles también completan el grupo de figuras ajenas a la gastronomía profesional.
El periodismo deportivo y el deporte dicen presente con el relator Pablo Giralt, la periodista Morena Beltrán y el exfutbolista Pablo Migliore. Todos ellos buscarán convencer al jurado técnico integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y la debutante Maru Botana.
El certamen aguarda el desenlace de Gran Hermano Generación Dorada para poner en marcha sus jornadas intensivas de grabación. Sin la presencia de L-Gante, los 23 famosos restantes alistan sus cocinas para disputar el codiciado trofeo del reality culinario.