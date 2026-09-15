Se supo el verdadero motivo por el que Telefe echó a L-Gante de MasterChef Celebrity

El cantante fue despedido antes de iniciar el reality show de cocina y se generó un escándalo interno. El canal emitió un comunicado para explicar la situación y la periodista Paula Varela dio las razones reales.

En la previa del estreno de MasterChef Celebrity Argentina de la mano de Wanda Nara, se confirmó que Telefe echó a L-Gante de esta edición, luego de haberlo confirmado. Comenzaron a aparecer muchos rumores acerca de los motivos, pero se dio a conocer la verdad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el canal Telefe sostuvo: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity” .

La periodista Paula Varela contó en Intrusos: “Dijeron que tenía un tema de salud. Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso”. Y Pallares agregó: “ Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó . Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”.

Por su parte, allegados al intérprete negaron un conflicto drástico y sugirieron un cortocircuito en los números del contrato. Su amigo cercano Luis Perdomo desmintió los rumores de despido y remarcó públicamente que “las cosas con Telefe están mejor que nunca” . ¿Será real?

La lista de competidores mantiene a destacadas personalidades de la música, como Alejandro Lerner , el referente de la cumbia y cantante de Mala Fama, Hernán Coronel , y el cordobés Luck Ra . La actuación y el humor están representados por D i ego Ramos, Lizy Tagliani, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta y Martín “Campi” Campilongo .

El ámbito periodístico y la locución aportan nombres de peso que buscarán lucirse en las cocinas de Telefe. Figuran entre los confirmados las periodistas Luciana Geuna y Paula Trápani, la conductora Karina Mazzocco, la locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci y la panelista Josefina “China” Ansa.

Las plataformas digitales y los contenidos jóvenes suman al influencer Grego Rossello, a Martita Fort y a la ex Gran Hermano, Julieta Poggio. La actriz Julieta Nair Calvo y la modelo Rocío Robles también completan el grupo de figuras ajenas a la gastronomía profesional.

El periodismo deportivo y el deporte dicen presente con el relator Pablo Giralt, la periodista Morena Beltrán y el exfutbolista Pablo Migliore. Todos ellos buscarán convencer al jurado técnico integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y la debutante Maru Botana.

El certamen aguarda el desenlace de Gran Hermano Generación Dorada para poner en marcha sus jornadas intensivas de grabación. Sin la presencia de L-Gante, los 23 famosos restantes alistan sus cocinas para disputar el codiciado trofeo del reality culinario.