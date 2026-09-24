"Está casado": Yanina Latorre habló del exfutbolista de la Selección con el que sale Viviana Canosat La panelista brindó información que puso en dudas la versión del vínculo que la conductora presentó como una historia de amor en construcción. Agregar C5N en









Además, también puso en perspectiva su escepticismo general hacia los relatos de Canosa. Redes sociales

Yanina Latorre puso en duda la historia que Viviana Canosa viene contando sobre un exfutbolista de la Selección argentina con el que, según ella, está a punto de tener su segunda cita. En su programa en El Observador, Latorre comentó que cree saber quién es el hombre en cuestión y lanzó un dato que complica el relato romántico de su colega.

"Ah, ya sé quién es, si es el que me dijo a mí. Está casado", afirmó, luego de escuchar el audio en el que Canosa contaba la historia. La frase dejó al aire una duda importante sobre la versión que la conductora venía construyendo públicamente en su propio ciclo.

Cuando su compañero Gustavo Noriega le pidió que diera más datos a través de un enigmático, Yanina Latorre se negó con una justificación clara. "No, es muy fácil de sacar si lo hago. Es casado. A mí me contó que un día la llevó a la casa, que se habían visto", dijo, dejando en claro que tenía información concreta que no quería exponer del todo.

Además, también puso en perspectiva su escepticismo general hacia los relatos de la mediática. "Permitime dudar de todo, porque para mí Viviana se hace la graciosa. Porque tuve un año remándole los pases, pases divinos, pero ahora está entrando en ese mood, que me parece bien, porque cuando cuenta esto es graciosa. No es la que está enojada con el mundo", comentó, trazando una distinción entre la Viviana que conoció y la que aparece ahora en pantalla.

Qué dijo Viviana Canosa sobre el exfutbolista de la Selección Viviana Canosa sorprendió a los oyentes de El Bulo de Viviana, su programa en Carnaval Stream, al dar a conocer que está en contacto con un exjugador de la Selección argentina que lleva siete años escribiéndole. "Me escribió el jugador de fútbol", contó, aclarando que se trata de alguien que ya no está en actividad y que no reside en el país. "No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene", detalló.

La conductora explicó que después de tanto tiempo de mensajes, finalmente se decidió a concretar el encuentro. "De la nada me dice 'pasaron 17 días', le dije 'ay, qué lindo que sos, la semana que viene'", relató sobre el intercambio que terminó de definir la cita. Y fue contundente sobre su estado de ánimo. "Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más", reconoció. Sobre cómo imagina el encuentro, fue muy clara. "Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más", aclaró, aunque no descartó completamente que la historia pueda tener continuidad. De hecho, con el humor que la caracteriza, llegó a bromear con una posibilidad extrema. "Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera", dijo entre risas.