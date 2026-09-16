La explosiva reacción de Wanda Nara ante la inesperada salida de L-Gante de MasterChef Celebrity

La producción del certamen culinario ya definió al reemplazante luego de la baja del cantante. La conductora del ciclo mostró su parecer por una decisión que no dependió de ella.

L-Gante finalmente no será parte de MasterChef Celebrity , luego de que no se alcanzara un acuerdo con las autoridades de Telefe para su incorporación al reality gastronómico. La noticia repercutió fuertemente, especialmente por la reacción que tuvo Wanda Nara , quien estará a cargo de la conducción del programa y para quien la presencia del cantante representaba uno de los ingresos más esperados de esta nueva temporada.

Según relató Nora Colosimo en LAM (América TV), intentó comunicarse con su hija para saber cómo estaba atravesando el momento luego de la salida del músico, aunque no logró obtener respuesta de su parte. "¿Te pensás que me contestó? Le escribí, pero está ocupada, grabando", comentó entre risas, dando a entender que Wanda se encuentra concentrada en sus compromisos laborales pese a la situación.

Por otro lado, Ángel de Brito aportó más detalles sobre el malestar que habría generado esta decisión en la conductora. "Me contaron que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan, pero fue una decisión del canal", explicó el conductor, dejando en claro que la decisión final estuvo en manos de las autoridades de Telefe, más allá del interés expreso de la mediática en que L-Gante formara parte del certamen.

La participación del cantante era particularmente esperada por el público , tanto por su perfil mediático como por la expectativa que generaba un posible reencuentro con Wanda dentro del ciclo. Pese a eso, distintos factores terminaron pesando más que ese interés inicial, llevando a la producción a tomar la decisión de excluirlo definitivamente del reality.

Tras el inesperado comunicado publicado por Telefe, Yanina Latorre dio a conocer en Sálvese Quien Pueda quién sería el elegido para ocupar el lugar vacante del cantante. Según explicó la conductora, la producción decidió volver a contactar a Mike Amigorena , actor que ya había sido convocado en instancias previas para sumarse al programa.

De acuerdo con lo relatado por la mediática, Amigorena había sido buscado desde el inicio por la producción, aunque en ese momento había decidido rechazar la propuesta. "Lo buscaron mucho al principio y él no quiso. Y hoy lo convencieron", explicó la conductora sobre las negociaciones que finalmente derivaron en su incorporación al certamen.

El actor hizo un duro descargo contra los realities en una entrevista en televisión. Redes Sociales

Además del interés que mostró el actor en sumarse al reality, Yanina Latorre destacó una faceta poco conocida de Amigorena vinculada directamente con la cocina. "Tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien", aseguró la panelista, remarcando así el perfil que tendría el actor dentro del certamen gastronómico.

La salida de L-Gante también estuvo vinculada a una serie de incumplimientos con la producción del programa, entre ellos la ausencia a una sesión de fotos y dificultades para mantener contacto con los productores. A esto se sumó la situación judicial que atraviesa el cantante, marcada por una causa por amenazas y un reciente allanamiento, factores que Ángel De Brito consideró determinantes en la decisión final del canal. "Lo bajó Telefe. No solo por el tema de las armas y los allanamientos, sino también porque los plantó con la foto y no les contesta a los productores. No está apto para un programa diario así. Los compromisos que hay alrededor", sostuvo el conductor.