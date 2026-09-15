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Se filtró quién será el reemplazo de L-Gante en MasterChef Celebrity

El cantante fue despedido por Telefe antes de iniciar el certamen y la producción debió buscar a un famoso de último momento para que tome su lugar en el programa.

Toda la verdad de MasterChef.

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Las autoridades de Telefe decidieron echar a L-Gante de MasterChef aún después de haberlo confirmado en sus redes sociales como participante y ahora comenzó a hablarse de su reemplazo. Fue Yanina Latorre quien contó el personaje que estará en su lugar y sorprendió.

El músico no estará en MasterChef.
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Se supo el verdadero motivo por el que Telefe echó a L-Gante de MasterChef Celebrity

La conductora de SQP reveló en su programa que el nuevo participante “tiene una banda, pero es actor de profesión”. Y agregó como información, antes de revelar su nombre, que “Le gusta cocinar, lo buscaron al principio un montón y hoy Telefe decidió a la tarde que se iba del todo este chico L-Gante”.

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Fue entonces que contó: “Lo buscaron mucho al principio, él no quiso y hoy lo convencieron. Van a tener a Mike Amigorena, que tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien”. La noticia llega luego de la salida de L-Gante que resultó polémica.

También, Yanina contó que Mike es “muy querido por los abuelitos, va con su banda a los geriátricos”. La decisión del canal es tenerlo y L-Gante puede estar presente de manera libre como invitado o como reemplazo de otros participantes, pero no fijo.

Se supo el verdadero motivo por el que Telefe echó a L-Gante de MasterChef Celebrity

En la previa del estreno de MasterChef Celebrity Argentina de la mano de Wanda Nara, se confirmó que Telefe echó a L-Gante de esta edición, luego de haberlo confirmado. Comenzaron a aparecer muchos rumores acerca de los motivos, pero se dio a conocer la verdad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el canal Telefe sostuvo: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”.

La periodista Paula Varela contó en Intrusos: “Dijeron que tenía un tema de salud. Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso”. Y Pallares agregó: “Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó. Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”.

Por su parte, allegados al intérprete negaron un conflicto drástico y sugirieron un cortocircuito en los números del contrato. Su amigo cercano Luis Perdomo desmintió los rumores de despido y remarcó públicamente que “las cosas con Telefe están mejor que nunca”. ¿Será real?

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