Se filtró la fecha oficial del inicio de MasterChef Celebrity: está confirmado La ansiada vuelta del certamen culinario a la pantalla ya tiene día y horario pautado para el desembarco de las celebridades. Agregar C5N en









El reality de cocina tiene todo listo para su comienzo. MasterChef

La pantalla de Telefe se prepara para el ansiado debut del certamen gastronómico más popular de la televisión. Durante la emisión previa a la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, la señal de las tres pelotas eligió su momento de mayor encendido para confirmar que la nueva temporada del reality de cocina desembarcará en el prime time el lunes 28 de septiembre a las 22.15.

El anuncio formal llegó acompañado por una cuidada producción especial titulada MasterChef: El Despegue, donde la tripulación fue encabezada por Wanda Nara caracterizada como azafata. "Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026", lanzó la conductora para dar inicio al sketch donde se presentó oficialmente a las 24 figuras del espectáculo que competirán frente a las hornallas.

La nueva entrega presentará una importante variante en el tribunal evaluador del programa. Mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán firmes en sus roles habituales, la icónica Maru Botana se sumará al jurado en reemplazo de Donato de Santis, quien se despidió del ciclo tras la consagración del joven influencer Ian Lucas en la edición pasada.

El cierre del clip promocional encendió la expectativa con el lema: "Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando". Por su parte, la presentadora celebró la nómina de famosos confirmados a través de sus plataformas digitales publicando con entusiasmo la frase "La tripulación de mis sueños", dejando todo listo para la gran noche de estreno.

Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity El casting definitivo para la nueva temporada del concurso culinario quedó completamente definido tras una modificación de último momento. La nómina oficial sufrió un ajuste de peso con la salida de L-Gante y la inmediata incorporación del reconocido actor Mike Amigorena, quien terminó de abrochar la lista estelar de competidores que buscarán sorprender en la cocina del programa.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina. Telefe De esta manera, la nómina de 24 celebridades quedó integrada por destacadas figuras de la música, el periodismo, el espectáculo y el deporte: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Por el momento, desde la producción del canal de las tres pelotas descartaron la suma de nuevos nombres a la competencia. Pese a que durante las semanas previas al armado final sonaron con fuerza diferentes personalidades del ambiente, entre las que destacó el rumor sobre Dalma Maradona, esas negociaciones no se concretaron y el grupo inicial ya quedó listo para el gran debut.