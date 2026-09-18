MasterChef echó a L-Gante: la explosiva declaración del padre del cantante que salpica a Wanda Nara Su salida derivó en declaraciones que salpicaron a su expareja y abrieron una vacante que el canal cubrió con un nombre muy conocido en el ambiente. Agregar C5N en









El padre de L-Gante planteó que desde un comienzo le había resultado extraña la participación de su hijo en el reality Redes sociales

La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity generó un efecto en cadena que fue más allá de lo televisivo y llegó a su entorno familiar. Miguel Ángel Prosi, padre del cantante, salió a hablar y cuestionó de manera directa tanto la incorporación de su hijo al programa como la gestión del canal, mientras también lanzó una frase dirigida a Wanda Nara.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el padre de L-Gante planteó que desde un comienzo le había resultado extraña la participación de su hijo en el reality. "Para mí todo esto es una movida de prensa del programa para tomar notoriedad porque para qué lo van a llevar. Para ver el arte culinario de Elián era imposible que esté tantas horas grabando ahí, es imposible porque él es hiperactivo", sostuvo.

Lejos de lamentarse por la salida, el padre del cantante la interpretó como una solución favorable para su hijo. "La parte buena de esto es que él iba a hacer lo imposible para irse. Iba a quedar mal parado y mal visto y esta es una manera elegante de solucionarle el problema", afirmó. También señaló que las extensas jornadas de grabación resultaban incompatibles con la agenda artística del músico. "Vos pensá que Elián, con lo que gana en sus shows, no puede priorizar MasterChef", remarcó.

El cierre de la entrevista fue el tramo más llamativo. Al ser consultado sobre el vínculo de su hijo con Wanda Nara, Prosi comentó: "De parte nuestra no nos gustaría que esté mucho con Wanda porque es más de lo mismo. ¿A dónde van a llegar? Pero termina en quilombo porque son los dos medio barrilete", lanzó. Y cerró con una comparación que se viralizó de inmediato: "Wanda es como el carbón: si no te quema, te ensucia".

Quién reemplazará a L-Gante en MasterChef Celebrity Ante la vacante generada por la salida del cantante, Telefe actuó de inmediato y confirmó a su reemplazante. Mike Amigorena se sumará a la competencia y el canal ya lo anunció oficialmente en sus redes con el mensaje "¡Mike Amigorena se suma a la competencia de cocina más famosa!".

Según Yanina Latorre en SQP, la producción había buscado a Amigorena desde el principio y que él inicialmente se había negado. "Lo buscaron mucho al principio, él no quiso y hoy lo convencieron", detalló la conductora antes de confirmar su nombre. La mediática también adelantó que el actor tiene condiciones reales para competir en el certamen: "Van a tener a Mike Amigorena, que tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien", destacó. Mike Amigorena contó cómo lleva su noviazgo a distancia Sobre el cierre del caso L-Gante, Telefe emitió un comunicado escueto. "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef", indicaron. El propio cantante tomó la salida sin escándalo y con pocas palabras: "No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí, me estaba poniendo al tanto y no pude ir a las prácticas", declaró.