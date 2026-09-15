La mamá de L-Gante habló tras el allanamiento y lanzó una fuerte acusación contra la denunciante

Tras el operativo policial en la vivienda del cantante, Claudia Valenzuela habló en televisión y fue tajante al referirse a la denunciante: "Prontuario policial".

Luego del allanamiento realizado en una propiedad vinculada a L-Gante , su mamá, Claudia Valenzuela, decidió hablar públicamente y cuestionó con dureza la versión que habría dado inicio a la investigación judicial.

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La madre del cantante habló en Pasó en América: fue tajante al referirse al conflicto que se generó por una propiedad y apuntó directamente contra la mujer que denunció a su hijo por presuntas amenazas.

Desde el comienzo, Claudia dejó en claro su postura y negó que la denunciante haya mantenido una relación sentimental con su hijo. "Esto viene de una denuncia de una usurpadora de terrenos familiares. Esta señorita no es una exnovia de Elian", aseveró.

Horas después, sus declaraciones fueron retomadas por Desayuno Americano, programa en el que se volvió a poner foco en el conflicto que terminó con la intervención de la Justicia.

TRAS EL ESCÁNDALO ROMPIÓ EL SILENCIO LA MAMÁ DE L-GANTE "Esos terrenos no son de Elián" "Están allanando la casa todavía" "Que lo desvinculen fue solo una coincidencia" #PasóEnAmérica pic.twitter.com/N8DpVX4bPi

Durante la conversación que mantuvo con Pamela David, la mamá del cantante aseguró que conoce a la joven que realizó la denuncia y lanzó una fuerte acusación sobre sus antecedentes. "Si vos decís el nombre de ella en el barrio, hay prontuario policial", lanzó en vivo.

Estan allanando en este momento a Lgante. pic.twitter.com/JH5ZD7XrNz — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 14, 2026

De acuerdo con las palabras de Claudia, el origen de la disputa estaría relacionado con unos terrenos que pertenecen a miembros de su familia y que se encuentran ubicados alrededor de la vivienda de su madre. "La casa y los terrenos son de mi tía y de mi prima. Están alrededor de la casa de mi mamá. Hace más de 80 o 90 años", detalló.

En ese contexto, y de acuerdo con su relato, explicó cómo se habría producido la ocupación de la vivienda: "Ella entró con otras personas, no sola. Están ahí hace unos 20 días".

Frente a esa situación, se decidió avanzar con una denuncia. Sin embargo, las personas que se encontraban en la vivienda no se habrían presentado ante la Justicia. "Se hizo la denuncia, ellos no se presentaron en la Fiscalía", aseguró Claudia.

Tras el operativo policial en la vivienda del cantante, la mamá habló en Paso en América y fue tajante al referirse a la denunciante: "prontuario policial".

L-Gante rompió el silencio tras su conflictiva salida de MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity sacudió el panorama del espectáculo al confirmar la baja imprevista de L-Gante, uno de sus participantes más esperados. A muy poco tiempo de iniciar el rodaje de la nueva temporada, la señal privada emitió un comunicado oficial a través de la red social X para anunciar la desvinculación: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity".

El cantante ya no formara parte del reality de cocina.

Tras la sorpresiva publicación, que se volvió tendencia de inmediato, la panelista Damasia Ochoa tomó contacto directo con el referente de la cumbia para indagar sobre las razones detrás de la tajante decisión de la emisora. Frente al interrogante inicial respecto a un presunto despido, el artista intentó mantener la cautela ante los primeros mensajes de texto: "Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora".

Sin embargo, al profundizar la charla telefónica, el músico dejó en claro su postura de no dejarse llevar por las especulaciones periodísticas ni perder la concentración en sus proyectos personales. "Estaba comunicándome y no pienso hablar hasta más tarde o mañana. No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí", expresó el cantante al minimizar el impacto del anuncio institucional en sus plataformas oficiales.

Finalmente, el artista le restó trascendencia a las versiones que circularon en la pantalla chica y desafió las posturas de los analistas de farándula que debatieron sobre su situación contractual. "Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré", concluyó el artista, en medio del cruce entre comunicadores como Ángel de Brito y Nahuel Saa por la primicia del despido.