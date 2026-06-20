Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni" La vicepresidenta estuvo presente en el acto por el Día de la Bandera, pese a no recibir la invitación oficial por parte del Gobierno. "No creo que esté bien que se niegue la entrada", señaló, previo a cuestionar la presencia del jefe de Gabinete en la comitiva oficial y el respaldo del Presidente: "No era el lugar para hacer ningún apoyo". Por Agregar C5N en









La vicepresidenta habló tras el acto en Rosario con Letra P.

La vicepresidenta Victoria Villarruel sumó este sábado un nuevo capítulo en la interna libertaria, que hace meses está expuesta a cielo abierto. Lo hizo desde Rosario, donde, pese a no recibir la invitación oficial por parte del Gobierno para participar por el acto oficial del Día de la Bandera, asistió igual y cuestionó al jefe de Gabinete, envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".

El nuevo contrapunto del binomio que supo ganar las elecciones en 2023 tuvo como testigo al Monumento Nacional de la Bandera, donde el Presidente brindó un breve discurso con elogios a la figura del prócer nacional, pero lo más destacado fue el nuevo respaldo y apoyo público hacia Adorni, quien integró la comitiva oficial y recibió un fuerte abrazo del jefe de Estado.

“Recibimos la invitación de la gobernación, pero igualmente yo pensaba venir igual. No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia y esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no que no haya invitación, que haya esta segregación”, analizó luego del acto Victoria Villarruel en diálogo con Letra P.

De la misma manera, intentó relativizar la situación al afirmar que ella "defiendo ante todo lo que nos une": "No quiero hacer de esto un acto ni político, ni quiero tener ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores de General Belgrano”.

Ante la consulta de la prensa sobre una opinión respeto a la figura de Manuel Adorni, la titular del Senado no tuvo reparos en cuestionarlo al señalar que "esto es un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni". Además lanzó: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".