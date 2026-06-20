20 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

La vicepresidenta estuvo presente en el acto por el Día de la Bandera, pese a no recibir la invitación oficial por parte del Gobierno. "No creo que esté bien que se niegue la entrada", señaló, previo a cuestionar la presencia del jefe de Gabinete en la comitiva oficial y el respaldo del Presidente: "No era el lugar para hacer ningún apoyo".

Por
La vicepresidenta habló tras el acto en Rosario con Letra P. 

La vicepresidenta habló tras el acto en Rosario con Letra P. 

Las principales definiciones de Javier Milei en Rosario.
Te puede interesar:

Las principales definiciones de Milei en el acto por el Día de la Bandera

“Recibimos la invitación de la gobernación, pero igualmente yo pensaba venir igual. No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia y esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no que no haya invitación, que haya esta segregación”, analizó luego del acto Victoria Villarruel en diálogo con Letra P.

De la misma manera, intentó relativizar la situación al afirmar que ella "defiendo ante todo lo que nos une": "No quiero hacer de esto un acto ni político, ni quiero tener ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores de General Belgrano”.

Ante la consulta de la prensa sobre una opinión respeto a la figura de Manuel Adorni, la titular del Senado no tuvo reparos en cuestionarlo al señalar que "esto es un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni". Además lanzó: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".

"Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo, simplemente hoy es recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe y recordar la figura del General Belgrano”, completo Villarruel, quien, en la previa al acto, fue cuestionada por la diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine.

"Espero que no me tape el monumento. Espero que no se me pare adelante", le afirmó la legisladora al periodista de C5N, Nicolás Munafó, sobre la figura de la vicepresidenta.

Las críticas de Victoria Villaruel a Manuel Adorni en Rosario

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Lemoine apuntó contra Villarruel y profundizó la interna del Gobierno: "No la saludo ni loca"

Javier Milei junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. 
play

Milei reivindicó a Belgrano en Rosario: "El primer intelectual liberal económico argentino"

La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei podría recalentarse durante el fin de semana.

Villarruel desafía a Milei y también va al acto en Rosario por el Día de la Bandera

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

Victoria Villarruel fulminó a Adorni: Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones

Villarruel fulminó a Adorni y presionó para que adelante su informe en el Senado

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Causa ANDIS: piden avanzar con el peritaje de los audios de Spagnuolo

Rating Cero

La actriz Emily Blunt sorprendió con su renovada condición física.

Nuevo físico a sus 43 años: así fue la impresionante transformación de Emily Blunt

Flor Peña dio mala información sobre el cuadro de salud de Jorge Messi.

Se supo quién dio le dio la orden a Flor Peña en Luzu TV para decir la fake news: "Desde Miami..."

Antonela Roccuzzo envió un mensaje sobre Nico Occhiato.

Se filtró el mensaje de Antonela Roccuzzo sobre Nico Occhiato en medio del escándalo

Se trata del director James Burrows. 

Luto en la televisión por la muerte de James Burrows, director de grandes éxitos

Juana Viale se separó de forma inesperada.

Juana Viale se separó de Yago Lange tras años en pareja: los motivos

La postura de Scaloni para cuidar a Messi.

La decisión de Scaloni para cuidar a Messi que involucra a las mujeres de la Selección

últimas noticias

Crece la tensión en Medio Oriente. 

Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz: acusa a Israel de violar el alto al fuego y bombardear el Líbano

Hace 38 minutos
Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

Desendeudamiento familiar: los cinco requisitos obligatorios para acceder al nuevo programa de CABA

Hace 1 hora
El futbolista que tiene este llamativo récord.

Es el único deportista que hizo un gol en mundiales con anteojos

Hace 1 hora
¿Cuál es el invento tecnológico que protege a los ciclistas en milisegundos?

Adiós a los golpes por la bicicleta: este es el invento que ayuda a todos los ciclistas

Hace 1 hora
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Causa ANDIS: piden avanzar con el peritaje de los audios de Spagnuolo

Hace 1 hora