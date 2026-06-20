Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

La vicepresidenta Victoria Villarruel sumó este sábado un nuevo capítulo en la interna libertaria, que hace meses está expuesta a cielo abierto. Lo hizo desde Rosario, donde, pese a no recibir la invitación oficial por parte del Gobierno para participar por el acto oficial del Día de la Bandera, asistió igual y cuestionó al jefe de Gabinete, envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".
El nuevo contrapunto del binomio que supo ganar las elecciones en 2023 tuvo como testigo al Monumento Nacional de la Bandera, donde el Presidente brindó un breve discurso con elogios a la figura del prócer nacional, pero lo más destacado fue el nuevo respaldo y apoyo público hacia Adorni, quien integró la comitiva oficial y recibió un fuerte abrazo del jefe de Estado.
“Recibimos la invitación de la gobernación, pero igualmente yo pensaba venir igual. No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia y esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no que no haya invitación, que haya esta segregación”, analizó luego del acto Victoria Villarruel en diálogo con Letra P.
De la misma manera, intentó relativizar la situación al afirmar que ella "defiendo ante todo lo que nos une": "No quiero hacer de esto un acto ni político, ni quiero tener ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores de General Belgrano”.
Ante la consulta de la prensa sobre una opinión respeto a la figura de Manuel Adorni, la titular del Senado no tuvo reparos en cuestionarlo al señalar que "esto es un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni". Además lanzó: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".
"Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo, simplemente hoy es recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe y recordar la figura del General Belgrano”, completo Villarruel, quien, en la previa al acto, fue cuestionada por la diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine.
"Espero que no me tape el monumento. Espero que no se me pare adelante", le afirmó la legisladora al periodista de C5N, Nicolás Munafó, sobre la figura de la vicepresidenta.
Las críticas de Victoria Villaruel a Manuel Adorni en Rosario