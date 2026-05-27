IR A
IR A

Dolor en el espectáculo: murió un reconocido actor a los 69 años tras su lucha contra la ELA

La muerte del famoso intérprete francés, que integró el elenco de Emily in Paris, golpeó fuerte a sus seres queridos que lo venían acompañando desde su último ataque.

Deny falleció este miércoles.

Deny falleció este miércoles.

La industria de Hollywood despidió hoy a uno de sus más reconocidos intérpretes: Pierre Deny falleció a sus 69 años tras una dura batalla conta la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su legado artístico incluye numerosas obras audiovisuales, siendo la más reciente su participación en Emily in Paris.

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.
Te puede interesar:

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

Según revelaron fuentes de su entorno familiar, el actor francés había desmejorado en los últimos tiempos por el rápido avance de la enfermedad neurodegenerativa que le afectó de manera progresiva las funciones motoras.

El mensaje oficial de su partida lo dieron a conocer sus hijas a través de medios europeos. En el comunicado expresaron su dolor por la pérdida de su padre y señalaron que atravesó un cuadro severo de ELA que se agravó de manera repentina. Como suele ocurrir en estos casos, la noticia impactó a sus colegas y en los seguidores del artista, que desarrolló una extensa carrera tanto en televisión como en teatro.

En los últimos tiempos, Pierre Deny formó parte de la exitosa serie Emily in Paris, donde interpretó durante las temporadas 3 y 4 a Louis de Léon, un influyente magnate de la moda y director ejecutivo de una compañía de artículos de lujo dentro de la trama. Además, la carreta del actor contaba con una vasta trayectoria en el cine francés y protagonizó numerosos trabajos televisivos. Entre ellos, destacó en la popular telenovela Demain nous appartient, donde dio vida durante años al personaje de Renaud.

Nacido el 12 de julio de 1956, Deny inició su carrera teatral en 1980. A lo largo de las décadas, se consolidó como un rostro habitual de la televisión francesa, con participaciones en series reconocidas como Julie Lescaut, Une femme d’honneur y Camping Paradis, además de su papel emblemático en Demain nous appartient.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El actor se plantó ante los productores y rechazó una tentadora propuesta de Steven Spielberg

"Déjenla en paz, es perfecta": Tom Hanks rechazó protagonizar la nueva versión de una película clásica

últimas noticias

La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: Me parece una grasada

La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: "Me parece una grasada"

Hace 7 minutos
Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Hace 13 minutos
Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.

Salieron de los pasillos de El Trece, los encontraron a los besos y confirmaron su relación: "El romance del año"

Hace 25 minutos
Barili despidió a un compañero de trabajo

La salida de Telefe que golpea hasta las lágrimas a Rodolfo Barili: "Te vamos a extrañar"

Hace 28 minutos
Walter Benítez, Óscar Trejo y Augusto Batalla.

Con presencia argentina, Crystal Palace y Rayo Vallecano juegan una histórica final de la Conference League

Hace 39 minutos