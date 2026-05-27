Dolor en el espectáculo: murió un reconocido actor a los 69 años tras su lucha contra la ELA La muerte del famoso intérprete francés, que integró el elenco de Emily in Paris, golpeó fuerte a sus seres queridos que lo venían acompañando desde su último ataque. Agregar C5N en









Deny falleció este miércoles.

La industria de Hollywood despidió hoy a uno de sus más reconocidos intérpretes: Pierre Deny falleció a sus 69 años tras una dura batalla conta la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su legado artístico incluye numerosas obras audiovisuales, siendo la más reciente su participación en Emily in Paris.

Según revelaron fuentes de su entorno familiar, el actor francés había desmejorado en los últimos tiempos por el rápido avance de la enfermedad neurodegenerativa que le afectó de manera progresiva las funciones motoras.

El mensaje oficial de su partida lo dieron a conocer sus hijas a través de medios europeos. En el comunicado expresaron su dolor por la pérdida de su padre y señalaron que atravesó un cuadro severo de ELA que se agravó de manera repentina. Como suele ocurrir en estos casos, la noticia impactó a sus colegas y en los seguidores del artista, que desarrolló una extensa carrera tanto en televisión como en teatro.

En los últimos tiempos, Pierre Deny formó parte de la exitosa serie Emily in Paris, donde interpretó durante las temporadas 3 y 4 a Louis de Léon, un influyente magnate de la moda y director ejecutivo de una compañía de artículos de lujo dentro de la trama. Además, la carreta del actor contaba con una vasta trayectoria en el cine francés y protagonizó numerosos trabajos televisivos. Entre ellos, destacó en la popular telenovela Demain nous appartient, donde dio vida durante años al personaje de Renaud.

Nacido el 12 de julio de 1956, Deny inició su carrera teatral en 1980. A lo largo de las décadas, se consolidó como un rostro habitual de la televisión francesa, con participaciones en series reconocidas como Julie Lescaut, Une femme d’honneur y Camping Paradis, además de su papel emblemático en Demain nous appartient.