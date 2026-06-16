Máxima preocupación en Gran Hermano tras una pelea: "Mirá si me agarra sola con un cuchillo"

El enfrentamiento entre dos participantes dejó a una de ellas al borde del límite y con miedo por lo que podría ocurrir dentro de la convivencia.

El origen del conflicto fue un desacuerdo cotidiano sobre la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones.

Una fuerte discusión entre Yanina Zilli y Tamara Paganini dejó a la exvedette completamente desbordada y generó alarma dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Horas después del enfrentamiento, Yanina rompió en llanto frente a varios compañeros y pronunció una frase que despertó preocupación: "Mirá si me pasa algo acá por estar jugando, mirá si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo o algo...".

La declaración dejó en silencio a quienes la escuchaban, entre ellos Emanuel, Franco Zunino y Nenu, que intentaron contenerla y transmitirle calma mientras atravesaba uno de sus momentos más difíciles desde que ingresó al reality. La transmisión fue cortada instantes después de que pronunciara esas palabras, lo que amplificó aún más la repercusión del episodio en las redes sociales.

El origen del conflicto fue un desacuerdo cotidiano sobre la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones , una discusión aparentemente menor que fue escalando rápidamente hasta convertirse en un cruce lleno de tensión y reproches que se cruzaron entre ellas.

En el intercambio previo, Zilli le preguntó a Paganini "¿Querés seguir teniendo contenido conmigo?", a lo que Tamara respondió defendiendo su postura y cerró la discusión con una frase tajante: "Aprendiste a callarte, por fin". La tensión que dejó ese cruce fue la que terminó por quebrar emocionalmente a Yanina horas más tarde.

La gala de eliminación de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) determinó la salida de Franco Zunino, quien perdió el versus final frente a Steffany "Campanita" Pereira. La noche había arrancado con seis participantes en placa, Campanita, Yisela "Yipio" Pintos, Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Luana Fernández y el propio Zunino, y fue dejando salvados uno por uno.

Así fue que primero se salvó Majluf con el 1,6% de los votos negativos, después Luana con el 2,8%, luego Yipio con el 6,4% y finalmente Nigro con el 14,2%, lo que dejó el duelo final concentrado entre Campanita y Zunino.

La decisión del público generó dos reacciones completamente opuestas dentro de la casa. Mientras Campanita celebraba con gritos y saltos junto a Solange Abraham, Cinzia Francischiello y Tamara Paganini, Yanina Zilli se quebró por completo al enterarse de la salida de su aliado.

Ya en el jardín, mientras Zunino se despedía del resto de los compañeros, esta última explotó sin filtro frente a todos: "¡Mirá quién se va. Con la cantidad de gente de mier... que hay acá y se va Zunino! ¿Qué mierda ven afuera? ¿Qué ve la gente?".

franco zunino Redes sociales

Franco Zunino, por otra parte, eligió irse sin rencores y con un mensaje lleno de gratitud. "Me siento muy ganador. Nunca tuve una discusión muy fuerte con nadie. Me manejé con educación. Ojalá que gane el mejor. Los amo a todos, gracias por hacerme vivir 113 días espectaculares", expresó antes de cruzar la puerta.

También tuvo palabras especiales para Nenu López, a quien le dijo "te espero afuera", y le prometió a su aliada dentro de la casa que iría a buscar a sus dos hijos para darles un beso de su parte. Con su salida, la competencia continúa con 21 participantes en carrera.