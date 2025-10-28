Emilia Attias, íntima: la actriz habló de su novio Guillermo Freire y cuestionó al jurado de MasterChef Celebrity La actriz reveló a Wanda Nara cómo es su historia de amor con el economista Guillermo Freire y aseguró que cambiará su postura con los jueces de la cocina.







La actriz le puso los puntos al jurado del reality de cocina. Redes Sociales

La actriz Emilia Attias, una de las participantes de MasterChef Celebrity en Telefe, habló de su novio en el reality de Telefe y confesó que "él cocina mucho y me enseña".

La exprotagonista de Casi Ángeles contó cómo es la relación con el economista y hermano de Andy Freire, exministro de Innovación y Tecnología de la Ciudad, Guillermo Freire: “Sí, estoy en pareja. Cocina mucho mi novio y me enseña".

Agregó en diálogo con la conductora Wanda Nara que "él cocina un montón, su mamá re cocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabes". En este sentido, resaltó que la familia de su pareja le "dan consejos",

La mediática se mostró con "miedos" ante el jurado del certamen de cocina de famosos: "Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”, lanzó.

Aseguró que se siente insegura en algunos tramos de la competencia y adelantó que va a ser "un poco más irreverente" cuando no coincida con una devolución.