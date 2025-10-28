IR A
IR A

Emilia Attias, íntima: la actriz habló de su novio Guillermo Freire y cuestionó al jurado de MasterChef Celebrity

La actriz reveló a Wanda Nara cómo es su historia de amor con el economista Guillermo Freire y aseguró que cambiará su postura con los jueces de la cocina.

La actriz le puso los puntos al jurado del reality de cocina.

La actriz le puso los puntos al jurado del reality de cocina.

Redes Sociales

La actriz Emilia Attias, una de las participantes de MasterChef Celebrity en Telefe, habló de su novio en el reality de Telefe y confesó que "él cocina mucho y me enseña".

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.
Te puede interesar:

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

La exprotagonista de Casi Ángeles contó cómo es la relación con el economista y hermano de Andy Freire, exministro de Innovación y Tecnología de la Ciudad, Guillermo Freire: “Sí, estoy en pareja. Cocina mucho mi novio y me enseña".

Agregó en diálogo con la conductora Wanda Nara que "él cocina un montón, su mamá re cocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabes". En este sentido, resaltó que la familia de su pareja le "dan consejos",

La mediática se mostró con "miedos" ante el jurado del certamen de cocina de famosos: "Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”, lanzó.

Aseguró que se siente insegura en algunos tramos de la competencia y adelantó que va a ser "un poco más irreverente" cuando no coincida con una devolución.

Gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Emilia Attias cocinó platos de la cocina turca en la noche de eliminación de MasterChef Celebrity, este lunes, incluyendo lahmacun, una masa con carne que se come en varios países de Oriente Próximo, y babaganush, una pasta a base de puré de berenjena típica de la cocina árabe y mediterránea, y logró salvarse de la eliminación. La actriz se dedicó a la preparación de estos platos y logró quedarse en el programa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.
play

Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó

Mauro Icardi busca reconectar con sus hijas tras la postura de Wanda Nara.

Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas: "Papá va a estar muy pronto..."

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.

Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

últimas noticias

Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos"

Hace 13 minutos
Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

Hace 39 minutos
La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Hace 1 hora
play
La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Hace 1 hora
El joven tenía 18 años y estaba desaparecido hacía cuatro días.

Quién era Nicolás Duarte, el chico de 18 años que estaba desaparecido en Ezeiza

Hace 1 hora