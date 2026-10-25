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Se filtró la frase de Alejandro Stoessel luego de la cancelación del show de Tini en Miami

El episodio sumó nuevas versiones sobre el entorno de la artista y la relación con su padre.

Se filtró lo que dijo Alejandro Stoessel luego de la cancelación del show de Tini en Miami.

Se filtró lo que dijo Alejandro Stoessel luego de la cancelación del show de Tini en Miami.

  • Tini Stoessel canceló su recital en Miami media hora antes del inicio.
  • El periodista Juan Etchegoyen reveló la supuesta reacción de Alejandro Stoessel.
  • La relación entre padre e hija volvió a generar interrogantes.
  • La productora aseguró que la suspensión fue ajena a la cantante.

La cancelación de un recital de Tini Stoessel en Miami abrió interrogantes sobre lo que ocurrió detrás de escena. La artista tenía previsto presentarse ante el público, pero la función se suspendió apenas 30 minutos antes del horario de inicio. En medio de las repercusiones, surgió una nueva información vinculada a su entorno familiar: la supuesta reacción de su padre, Alejandro Stoessel, frente a lo sucedido.

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Se filtró lo que habría dicho Alejandro Stoessel tras la cancelación de un show de Tini en Miami.

Se filtró lo que habría dicho Alejandro Stoessel tras la cancelación de un show de Tini en Miami.

La frase fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen durante su programa Mitre Live, donde aseguró que la cantante estaba muy enojada por la situación. Según contó, Tini habría sentido que la cancelación no fue casual. En ese contexto, el conductor compartió las palabras que, de acuerdo con una persona cercana al ambiente musical, habría pronunciado Alejandro tras enterarse del episodio.

La declaración generó interés porque volvió a poner sobre la mesa el papel que tuvo el productor en la carrera de su hija. Aunque todavía figura con responsabilidades contractuales, Etchegoyen aclaró que hace meses no participa de la organización de sus shows. También sostuvo que Alejandro ya no tendría contacto frecuente con Tini, un dato que sumó otro capítulo a las versiones sobre el vínculo familiar.

Así fue la frase de Alejandro Stoessel que se filtró luego de la cancelación del show de Tini

De acuerdo con el relato de Etchegoyen, Alejandro Stoessel habría expresado su malestar con una frase contundente: “Conmigo esto que pasó en Miami no pasaba. No tengo dudas”. El periodista explicó que la información le llegó a través de alguien del entorno de la música que conoce al padre de la cantante.

Etchegoyen también remarcó que, durante el tiempo en que Alejandro estuvo al frente de la carrera de Tini, no se habían producido cancelaciones de recitales de este tipo. Sin embargo, aclaró que su situación actual es distinta y que, aunque todavía aparece en los papeles, no está involucrado en la logística de la gira. Sus dichos alimentaron las conversaciones sobre los cambios en la organización de los espectáculos de la artista.

Así fue el descargo que realizó Tini a través de sus redes sociales.

Así fue el descargo que realizó Tini a través de sus redes sociales.

Por otro lado, la suspensión también despertó especulaciones sobre la estructura empresarial de la gira Futttura y los derechos vinculados al proyecto. En redes sociales circularon distintas teorías, aunque no se presentaron pruebas que confirmaran esas versiones. La productora difundió un comunicado en el que aseguró que lo ocurrido fue ajeno a Tini y afirmó que la cantante estaba preparada para salir al escenario. Mientras tanto, la frase atribuida a Alejandro sumó nuevas preguntas sobre un episodio que todavía genera repercusiones.

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