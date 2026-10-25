25 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El valor de los amigos, por Claudio María Domínguez

En esta adaptación de un cuento popular árabe, aprendemos que en la vida, todos alguna vez vamos a sentirnos heridos por alguien que amamos. Pero no podemos permitir que una herida de un instante nos haga olvidar todo el amor recibido durante años.

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
Grabemos los gestos de amor en la piedra sagrada de nuestro corazón.

Grabemos los gestos de amor en la piedra sagrada de nuestro corazón.

pexels

Esta es la historia de dos amigos inseparables que un día decidieron realizar un viaje por el desierto.

El truco para servir la leche sin salpicar utiliza una cuchara sopera y busca evitar derrames y manchas en la cocina.
Te puede interesar:

Este es el mejor truco para no volcar la leche cuando la servís y mantener la cocina limpia

En un determinado punto del camino, ya muy cansados y acalorados, comenzaron a discutir y uno de ellos recibió palabras muy hirientes.

Ofendido, y sin decirle ni una palabra al que lo había lastimado, se arrodilló y escribió en la arena:

“Hoy mi mejor amigo me lastimó con sus palabras”.

Siguieron caminando lentamente y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido lastimado, de repente comenzó a ahogarse, pero enseguida fue salvado por el amigo. Al recuperarse y sin decir ni una palabra, tomó un estilete y escribió en una piedra:

“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.

El compañero que lo observaba muy intrigado le preguntó:

—¿Por qué después que te herí con mis palabras escribiste en la arena y ahora que te salvé, escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro respondió:

"Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo. Y cuando nos pase algo grandioso, como recién que me salvaste de morir ahogado, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo".

-----------

Amigos queridos, qué maravillosa enseñanza nos deja esta historia.

En la vida, todos alguna vez vamos a sentirnos heridos por alguien que amamos. Porque somos humanos, porque estamos aprendiendo, porque nadie vino a este mundo con un manual para no equivocarse.

No podemos permitir que una herida de un instante nos haga olvidar todo el amor recibido durante años.

Cuando alguien nos lastima con sus palabras, aprendamos a escribir ese dolor en la arena, para que el viento del perdón se lo lleve.

Y cuando alguien nos abraza, nos ayuda, nos sostiene en nuestros momentos más difíciles, grabemos ese gesto en la piedra sagrada de nuestro corazón.

Porque tenemos una memoria muy curiosa: a veces recordamos durante años una palabra que nos hirió y olvidamos los cientos de gestos de amor que recibimos.

Perdonar no significa permitir que nos sigan lastimando. Significa elegir la paz sin cargar eternamente con el dolor.

La verdadera amistad no consiste en encontrar personas perfectas, sino en compartir el camino con seres humanos que también están aprendiendo a amar.

Que nuestra memoria sea generosa con el amor y que nuestro corazón no se convierta en un museo de heridas.

Gracias por existir.

Noticias relacionadas

Este pueblo español busca nuevos habitantes para frenar la despoblación.

Cuál es el pueblo de España que quiere evitar desaparecer y busca familias para repoblarse

Este es el truco para evitar que los restos de comida tapen la bacha de la cocina.

Este es el mejor truco para evitar que los restos de comida tapen la bacha de la cocina

Estas son las plantas que le suman color al jardín en la primavera del 2026.

Qué plantas suman color a tu jardín y cómo hacer para que florezcan en la primavera del 2026

La Vall d’Alcalà, en Alicante, busca nuevos habitantes para frenar la despoblación y recuperar sus viviendas antiguas. 

Este pueblo de España está a minutos de la playa y busca trabajadores para reformar y habitar las casas: como se llama

El imponente Palacio Alvear, sede de la Embajada de Italia.

La Noche de las Embajadas 2026: qué palacios de Buenos Aires abren sus puertas al público

Este pueblo de Europa busca nuevos habitantes y ofrece diferentes oportunidades de trabajo.

Este pueblo europeo busca detener la despoblación y ofrece empleo y hogar: qué profesiones busca

Rating Cero

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).
play

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

Este actor e hizo famoso con su papel en Malcolm in the Middle pero años después rechazó volver.

Se hizo famoso con su papel en Malcolm in the Middle pero 10 años después rechazó volver: quién es

Así fue la transformación de Jason Momoa para Street Fighter.

Para Street Fighter: cómo fue la impresionante transformación de Jason Momoa

Anamá Ferreira se presentó a votar en la Embajada de Brasil.

"¡Andá a laburar!": Anamá Ferreira fue a votar a la embajada de Brasil y protagonizó un tenso momento

Juana Viale opinó sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Juana Viale destrozó a Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "No me jodan con..."

últimas noticias

Franco Colapinto, el piloto de Alpine, largará 21° por una sanción de diez puestos.

Colapinto parte desde el puesto 21° en Austin en una carrera que puede consagrar a Antonelli

Hace 6 minutos
play
Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Hace 21 minutos
La jornada no laborable del miércoles 28 de octubre se debe al aniversario fundacional de un municipio bonaerense y alcanza a distintos sectores según la normativa vigente.

Confirman un feriado extra para el miércoles 28 de octubre de 2026: a qué se debe

Hace 22 minutos
Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

Hace 22 minutos
El truco para servir la leche sin salpicar utiliza una cuchara sopera y busca evitar derrames y manchas en la cocina.

Este es el mejor truco para no volcar la leche cuando la servís y mantener la cocina limpia

Hace 23 minutos