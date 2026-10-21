Filtraron las conversaciones entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Hay enojo" El mejor amigo de la actriz reveló lo que contenían los mensajes que se enviaron luego de la escandalosa separación. Agregar C5N en









¿Qué se dijeron Julieta Prandi y Emanuel Ortega? Redes sociales

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega suma un nuevo capítulo y tiene que ver con que el mejor amigo de la actriz contó que intercambiaron mensajes. El motivo de las conversaciones tuvo que ver con cuestiones propias de división de bienes. ¿Qué se dijeron?

En diálogo con Primicias Ya, Sebastián contó que después de la ruptura: “Cruzaron mensajes, pero por cosas que Ema necesitaba sacar de la casa, pero no tuvieron la conversación. No pueden. Hay enojo de las dos partes”.

Y, teniendo en cuenta los últimos contactos y lo sucedido entre ellos, Sebastián agregó: “Hoy es imposible una reconciliación, pero porque ellos no conversaron sobre cómo seguir o qué hacer, tanto legal como emocionalmente”.

En cuanto a las explicaciones del final de la relación, reveló: “Ninguno puede tener las cosas claras para definir qué pasó. Seguramente se tienen que ordenar. Es mucha información y mucha presión”.

No fue infidelidad: revelaron por qué Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega El hombre de confianza de Julieta Prandi habló por primera vez sobre la situación de ella tras su separación de Emanuel Ortega y sacó el foco de la infidelidad para hablar sobre otro tema poco instalado: la familia. “Eran muy territoriales”, aseguró.