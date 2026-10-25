A qué hora juega River vs. Racing, por el torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario busca seguir con chances en la tabla anual, mientras que la Academia quiere reponerse de uno de sus peores momentos futbolísticos. Por Agregar C5N en









¿A qué hora juegan River vs. Racing? Redes sociales

Por la fecha Nª14 del torneo Clausura, River recibe a Racing en el estadio Monumental. El Millonario viene de golear a Belgrano y busca seguir con posibilidades en la tabla anual, mientras que, la Academia viene de empatar en el clásico de Avellaneda. El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer.

El equipo local se acomodó en ambas tablas con la victoria ante Belgrano por 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. Con 49 puntos se encuentra octavo, mientras que en el torneo doméstico está sexto con 20 puntos, es decir, clasificado.

Lucas Martínez Quarta no jugará por cinco amarillas y, en su lugar estará Lautaro Rivero. Por su parte, Acuña no está recuperado y Francisco Ortega será titular en su lugar.

La Academia viene de igualar 1 a 1 en el clásico ante Independiente y los hinchas hicieron sentir el mal momento en la cancha. Tiene apenas 12 puntos y está Nº13 en la zona B y 23 en la tabla anual, sin chances de jugar ninguna copa.

Sebastián Chirola Romero tiene dos dudas: Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga, se disputan un lugar en el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez también batalla contra Alejandro Tello.