Javier Milei se mostró confiado de cara a 2027: "No veo a los argentinos votando para atrás"

El Presidente aseguró que está "supertranquilo" respecto a sus posibilidades de reelección y vaticinó que, en caso de ganar, "Argentina va a empezar su gran despegue". También pidió paciencia para ver mejoras en la situación económica: "No me pidan milagros, hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo".

A un año de las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei aseguró este sábado que está "supertranquilo" respecto a sus posibilidades de ser reelecto y se mostró confiado en que la sociedad no acompañará a la oposición, a la que vinculó con "las ideas de 100 años de decadencia": "No veo a los argentinos votando para atrás".

Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario justificó su confianza al comparar indicadores actuales con los que, según su mirada, recibió al asumir. "¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más", planteó. Después sumó interrogantes sobre pobreza, indigencia y seguridad. "Yo confío en los argentinos", concluyó.

Consultado por Patricia Bullrich, evitó confirmar si será su compañera de fórmula en 2027. "No discuto ese tema todavía. No es el momento", respondió. Ante la posibilidad de que integre el binomio, contestó: "Obviamente, si es parte del espacio, claramente". También la describió como "un soldado de este gobierno" y "uno de los grandes referentes del espacio".

La exministra de Seguridad había publicado ese mismo sábado una serie de fotos junto a Milei durante la cena anual de la Fundación Faro, en una nueva señal pública de acercamiento entre ambos. "Una noche de ideas y de libertad", escribió a senadora en X. Sin embargo, el Presidente no precisó cómo se conformará la fórmula electoral ni cuándo comenzarán las conversaciones sobre las candidaturas para los próximos comicios.

El Presidente afirmó que un triunfo electoral le permitiría consolidar su programa económico y afirmó que, después de ese "test electoral", podrían fortalecerse las inversiones. En ese escenario, proyectó que el riesgo país podría bajar a 200 puntos básicos y que la economía podría crecer entre el 7% y el 8%. "Argentina va a empezar su gran despegue", vaticinó.

En relación con el balance de su gestión, Milei aseguró que los primeros cuatro años de Gobierno terminarán con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%, sin precisar la base de cálculo. Además, afirmó que los ingresos de los trabajadores informales están cerca de un 60% por encima de los registrados cuando asumió y que la desocupación se ubica más de dos puntos por debajo de la tasa natural.

El mandatario también trazó proyecciones para las próximas décadas. "En diez años duplica el PBI. Eso significa que de acá a 20 años usted cuadruplica el PBI per cápita", expresó. En la misma línea, estimó que la Argentina podría convertirse en un país desarrollado en un plazo de entre 15 y 20 años y llegar a ser la primera potencia mundial en un período de entre 30 y 40 años.

El discurso de Javier Milei durante la cena anual de la Fundación Faro. YouTube: Oficina del Presidente (captura de video)

Para alcanzar esos objetivos, Milei defendió la continuidad de las reformas y las desregulaciones en sectores como energía y minería. Entre los ejemplos mencionó el fin del denominado "barril criollo" y los cambios en la normativa sobre glaciares. También destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como "la política industrial más importante de la historia argentina".

Según el Presidente, el régimen concentra proyectos por u$s210.000 millones, de los cuales u$s70.000 millones ya fueron aprobados. Milei vinculó esas inversiones con la posibilidad de ampliar la actividad económica y sostuvo que la continuidad de las reformas será determinante para el crecimiento que proyecta para los próximos años.

Durante la entrevista, también respondió a quienes todavía no perciben mejoras en sus ingresos y pidió paciencia. "No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo", manifestó. Para explicar los tiempos de la recuperación, comparó la situación con la de una persona que necesita formarse y adquirir experiencia antes de cobrar más, y remarcó que "esto se construye con trabajo, con tiempo".

Milei volvió a hablar de la causa $Libra

El Presidente también se refirió al expediente judicial por la criptomoneda $Libra, en el que fue sobreseído, y volvió a cuestionar a quienes lo señalaron por el caso. "Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de Estado", expresó durante la entrevista.

Cuando le preguntaron si la situación podría haber derivado en una ruptura institucional, Milei respondió: "No estuvo tan lejos". Además, deslizó la posibilidad de investigar si hubo actores que buscaron la caída del Gobierno y la instalación de otras figuras para conducir una transición.

Javier Milei y Mauricio Novelli, dos de los nombres vinculados a la investigación por la criptomoneda que generó repercusiones políticas y judiciales. Web

El mandatario consideró que unas disculpas no serían suficientes para reparar el daño que, según su interpretación, le ocasionaron las acusaciones. "¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?", preguntó. También adelantó que evalúa con sus abogados los pasos a seguir en la Justicia y calificó lo ocurrido como "un escándalo de proporciones mayúsculas".

Qué dijo Milei sobre la visita de León XIV y por qué Francisco no viajó a la Argentina

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió a la salud del papa León XIV y a la posibilidad de que concrete su visita a la Argentina, prevista para noviembre, luego de la operación por un adenocarcinoma pulmonar. "Lo importante es que el Papa se recupere y esté bien", expresó, y agregó que, si logra viajar al país, su llegada será una ocasión de "alegría, bendiciones".

Milei destacó la dimensión religiosa de la visita y recordó que, según su estimación, el 75% de los argentinos son católicos y consideran al Papa su jefe espiritual. En ese marco, pidió dejar de lado las diferencias políticas ante la posibilidad de recibir al jefe de la Iglesia católica y priorizar su recuperación.

Javier Milei se refirió a la posible visita de León XIV a la Argentina y pidió priorizar la recuperación del pontífice. Web

Por último, el mandatario habló sobre los motivos por los que el papa Francisco no visitó la Argentina durante su pontificado. Según su interpretación, el entonces pontífice evitó viajar para no provocar "un terremoto político" en el país. Milei consideró que esa decisión fue una muestra de amor hacia su tierra y definió a Francisco como "el argentino más importante de la historia" por su papel al frente de la Iglesia católica.