Reaparición y dolor en España: Jesús Owono volvió a mostrarse públicamente tras la muerte de Jesús de Miguel El arquero del FC Andorra presenció desde las tribunas el emotivo minuto de silencio que se le rindió al delantero fallecido del Tenerife: se mostró profundamente conmovido y rezó en memoria de su colega. Por Agregar C5N en









El arquero ecuatoguineano, de 25 años, en la platea del estadio.

El fútbol español vivió una jornada repleta de conmoción con la primera aparición pública del arquero Jesús Owono tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. Transcurridos 17 días de la fatal jugada que sacudió al deporte europeo, el deportista de 25 años estuvo en el estadio Encamp para acompañar a sus compañeros en el encuentro entre el FC Andorra y el Leganés, por la fecha 15 de la Segunda División. El cruce significó además el primer partido como local del conjunto del Principado desde la tragedia sucedida a principios de noviembre.

Jesús Owono, presente en el sentido homenaje a Jesús de Miguel en el FC Andorra vs CD Leganés.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/S3aNVVfMBy — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 20, 2026 Antes del pitazo inicial, los futbolistas de ambos equipos formaron un círculo en el centro del campo alrededor de un ramo de flores blancas para cumplir con un minuto de silencio. Ubicado en la tribuna junto a los integrantes del plantel que no fueron convocados, las cámaras de la transmisión oficial captaron al arquero visiblemente afectado. Con los ojos cerrados, el ecuatoguineano realizó una emotiva oración al concluir el acto. Asimismo, al alcanzarse el minuto 9 de juego, el partido se detuvo para que todo el estadio brindara un aplauso en su honor.

El trágico accidente tuvo lugar el pasado 2 de noviembre durante el partido entre Tenerife y Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En el tiempo de descuento, Owono salió lejos de su área a disputar una pelota aérea e impactó fuertemente sobre el pecho de De Miguel. Como consecuencia de la jugada, el atacante sufrió un paro cardiorrespiratorio en la cancha y un traumatismo torácico. Pese a ser trasladado de urgencia e internado en terapia intensiva en el Hospital Candelaria, el futbolista falleció a la mañana siguiente.

Owono estuvo presente en el homenaje de su club al delantero. A raíz de la infracción en la que resultó expulsado, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al guardameta con 12 partidos de suspensión, al aplicar el grado máximo estipulado en el Código Disciplinario para faltas de especial gravedad. Producto de este severo castigo y del avance de las actuaciones judiciales en Tenerife, el futbolista recién quedará habilitado para retornar a las canchas en febrero de 2027.

Tras lo sucedido, la directiva del FC Andorra le otorgó libertad al arquero para ausentarse de los entrenamientos y atravesar el duelo junto a su familia. Aunque la entidad remarcó que nunca existió intención de provocar daño, Owono reconoció en sus redes sociales que atraviesa los momentos más difíciles de su vida. Antes de mostrarse públicamente, el jugador se contactó en privado con los allegados del delantero fallecido para hacerles llegar sus sinceras disculpas.