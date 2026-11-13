Se filtró un escandaloso video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te voy a matar a palos"

Salieron a la luz las imágenes del tenso cara a cara entre la empresaria y la actriz. La grabación, realizada por la actual pareja de Mauro Icardi, dejó al descubierto una fuerte discusión marcada por insultos y graves amenazas.

En medio del escándalo que se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la Casa de los Sueños , salió a la luz un nuevo video que expone el tenso cara a cara que protagonizaron la empresaria y Eugenia “La China” Suárez, actual pareja del delantero.

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La grabación fue difundida en el programa de espectáculos Puro Show, pocas horas después de que trascendiera otro video en el que Martín Migueles habría intimidado al exdelantero del Galatasaray.

En las imágenes se puede escuchar a Wanda completamente desbordada, mientras lanza una catarata de insultos contra la actriz, quien decidió registrar el enfrentamiento con su propio celular mientras intentaba provocarla. “ Sos una negra de mierda que está acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá ”, se escucha decir a la conductora, completamente alterada.

Sin embargo, la discusión escaló todavía más cuando Wanda lanzó una fuerte amenaza: “Te voy a matar. Te mato yo a palos”. Lejos de quedarse callada, la actriz le respondió : “¿A quién vas a matar a palos?”, mientras continuaba grabando la situación y se reía.

Al final del video, se escucha a la empresaria arremeter contra la actual pareja de Icardi con una nueva serie de descalificaciones: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

Revelaron qué habría desatado el enojo de Mauro Icardi con su hija

En medio de las repercusiones por el polémico enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en Sálvese Quien Pueda analizaron las declaraciones del futbolista y Majo Martino reveló detalles de una situación qué habría generado una fuerte preocupación en el delantero.

Durante el programa, Martín Salwe hizo referencia a una particular expresión que habría utilizado el exjugador del Galatasaray al hablar sobre un menor con el que su hija mayor, de 11 años, mantenía contacto. "Mauro, hoy cuando declara, lo llama 'noviecito'", señaló el panelista.

En ese momento, Yanina Latorre intervino y opinó sobre cómo deberían abordarse este tipo de situaciones familiares con los menores. "Ponele que tu hija gusta o habla, porque no creo que tampoco sea una pareja, con un nene más grande y que no te gusta. Pero la idea no es discutir, encerrarle, sacarle el celular y que venga la Policía. La idea es sentarte con la madre, si se puede, con una psicóloga y la nena y explicarle que eso no está bien", expresó.

Mauro y Francesca Icardi.

Luego, Salwe leyó parte de lo que habría declarado Icardi, donde el futbolista manifestó su preocupación por los sentimientos de su hija Francesca y la frecuencia con la que se comunicaba con el joven. "Dice que estaba muy enamorada y encaprichada, que es amigo de uno de sus hermanos mayores, va al colegio también, y que está muy preocupado porque tenía charlas y llamadas de siete horas de madrugada", detalló.

Fue entonces cuando Majo Martino aportó información sobre el episodio que habría desencadenado el conflicto familiar. Según contó, el delantero habría descubierto las extensas conversaciones nocturnas al ingresar a la habitación de su hija. "Una noche, en la casa de Mauro, él entra a la habitación y ve a su hija mayor con el teléfono prendido, muy de madrugada, y marcaba como siete horas de conversación, que fue lo que declaró, porque se quedaban dormidos hablando, y después le costaba levantarse para ir al colegio", relató.

Además, la panelista explicó por qué había decidido no revelar antes esa información: "Yo esto lo sabía antes de que él declarara, pero no lo quería decir por respeto a las nenas, pero hoy vi que en todos los programas hablaron de las niñas con una situación muy privada".

Finalmente, Martino contó cómo habría reaccionado Icardi al descubrir lo que estaba ocurriendo: "Entonces le saca el teléfono a la nena, le dice: 'No podés estar todas las madrugadas despierta, hablando con este chico', que no sabía en qué tono podían hablar, y ahí es donde Francesca se enoja", concluyó.