En medio de su guerra con Wanda Nara, la China Suárez pidió un botón antipánico La actriz se presentó este lunes en la Fiscalía junto a Mauro Icardi y su abogado, Francisco Oneto, luego de las amenazas de parte de la empresaria, quien, a su vez, denunció a su expareja por violencia digital. "Es más digno pagar las cuotas de alimentos que adeudas", escribió. Agregar C5N en









En un nuevo episodio de la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez, la actriz pidió un botón antipánico luego de las amenazas de parte de la empresaria, quien, a su vez, denunció a su expareja, Mauro Icardi, por violencia digital. "Es más digno pagar las cuotas de alimentos que adeudas", escribió.

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia digital "Las cuentas bots pagas por mi ex acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje. Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudas y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada. Inventen lo que quieran total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también", escribió Wanda en su cuenta de X.

"Martu y las chicas jugando en un shopping a esconder y sacarse la llave del auto con mil fans atrás y quieren instalar estupideces. Está toda la familia y un shopping entero de testigo. Besos. Gastá donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses", concluyó.