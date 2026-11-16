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En medio de su guerra con Wanda Nara, la China Suárez pidió un botón antipánico

La actriz se presentó este lunes en la Fiscalía junto a Mauro Icardi y su abogado, Francisco Oneto, luego de las amenazas de parte de la empresaria, quien, a su vez, denunció a su expareja por violencia digital. "Es más digno pagar las cuotas de alimentos que adeudas", escribió.

En medio de su guerra con Wanda Nara, la China Suárez pidió un botón antipánico

En un nuevo episodio de la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez, la actriz pidió un botón antipánico luego de las amenazas de parte de la empresaria, quien, a su vez, denunció a su expareja, Mauro Icardi, por violencia digital. "Es más digno pagar las cuotas de alimentos que adeudas", escribió.

La teoría de Wanda Nara sobre los escritos de La China Suárez.
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Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia digital

"Las cuentas bots pagas por mi ex acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje. Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudas y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada. Inventen lo que quieran total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también", escribió Wanda en su cuenta de X.

"Martu y las chicas jugando en un shopping a esconder y sacarse la llave del auto con mil fans atrás y quieren instalar estupideces. Está toda la familia y un shopping entero de testigo. Besos. Gastá donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses", concluyó.

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