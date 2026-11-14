La inesperada reacción del entorno de Mauro Icardi en plena guerra entre Wanda Nara y La China Suárez: "Añadiría..."

La hermana del futbolista rompió el silencio en medio del escándalo y sorprendió al respaldar públicamente uno de los descargos más explosivos de la actriz contra la empresaria.

El escándalo entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez sumó una nueva protagonista. Después de que ambas protagonizaran un explosivo cruce en las redes sociales, Ivana Icardi decidió meterse en la polémica, tomó partido y dejó en claro de qué lado está en esta guerra mediática.

La hermana de Mauro Icardi recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su postura y no dudó en respaldar públicamente a la actual pareja del futbolista. Para hacerlo, compartió en sus historias uno de los descargos más contundentes que la actriz había publicado contra la empresaria y lo acompañó con una frase que no pasó inadvertida.

En la publicación que replicó Ivana, la ex Casi Ángeles apuntó sin filtros contra Wanda . "Y ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Como quién? Yo soy millonaria, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada", comenzó diciendo.

Lejos de bajar el tono, la actriz continuó con sus fuertes acusaciones: "Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los seis años".

Y remató con otra frase lapidaria: "'No tenés dignidad', me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito".

Pero eso no fue todo. Junto al descargo de la China Suárez, Ivana Icardi sumó su propio comentario, tan breve como filoso, con el que dejó en evidencia su postura frente al escándalo: "Dicho esto, pues ya estaría, no añadiría nada más".

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi.

Wanda Nara le respondió a La China Suárez

La serie de historias que publicó la China Suárez desataron la furia de Wanda Nara, quien no se guardó nada. "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero", comenzó su duro descargo mediante sus historias de Instagram, haciendo referencia a una de las propiedades de la actriz.

Wanda Nara vía Instagram.

En esa línea, sin tapujos, la empresaria se metió con la economía de la ex Casi Ángeles al considera que no supo "cuidarla" mediante sus proyectos laborales y se permitió darle un "consejo íntimo": "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar p... como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar p... y los alejes del daño".

También recordó las frases que en algún momento habría utilizado Mauro Icardi para desmentir que había tenido un affaire con ella: "Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta, mala madre, habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan".