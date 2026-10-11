Ataque al aeropuerto de Riad: 12 muertos y más de 300 heridos en Arabia Saudita El bombardeo contra la terminal internacional Rey Khalid obligó a suspender temporalmente las operaciones y provocó la cancelación y el desvío de vuelos. Por Agregar C5N en









Ataque al aeropuerto de Riad: 12 muertos y más de 300 heridos en Arabia Saudita

Un ataque con misiles contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, capital de Arabia Saudita, dejó 12 muertos y 309 heridos, según el balance difundido por las autoridades sauditas este domingo. Entre las víctimas fatales hay cuatro ciudadanos sauditas y ocho extranjeros de distintas nacionalidades.

La ofensiva ocurrió el sábado y provocó daños en las instalaciones aeroportuarias. Algunas de las personas heridas se encontraban en estado crítico y debieron ser trasladadas a centros de salud. De acuerdo con los reportes oficiales, el episodio se produjo sin que se activara previamente una alerta de advertencia para la población.

El ataque fue atribuido a los hutíes de Yemen, un movimiento armado respaldado por Irán que mantiene un enfrentamiento con el gobierno yemení apoyado por Riad. Hasta el momento, el grupo no había reivindicado directamente esta última ofensiva, aunque sí había asumido la responsabilidad por otros ataques recientes contra aeropuertos sauditas.

Suspendieron los vuelos y crece la tensión regional Tras el ataque, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones del aeropuerto, uno de los principales del reino. Los vuelos con destino a Riad fueron cancelados o desviados, mientras distintas aerolíneas anunciaron interrupciones de sus servicios hacia la capital saudita.

Varias embajadas extranjeras recomendaron a sus ciudadanos mantenerse alejados de la zona. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Washington evaluaba la posibilidad de sumarse a las operaciones militares sauditas contra los hutíes.