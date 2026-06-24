Se filtró el nombre de la famosa que estaría en MasterChef Celebrity y causará furor La expectativa sobre la nueva temporada comenzó a elevarse, tras las recientes revelaciones hechas por Adrián Pallares en el programa Intrusos. Agregar C5N en









Más nombres convocados.

MasterChef Celebrity prepara una nueva temporada y avanza en la selección de su elenco.

La producción busca combinar figuras de TV, espectáculo y redes sociales para generar impacto mediático.

Entre los posibles participantes aparece Débora Nishimoto, quien mostraría una faceta distinta en el reality.

También suena Yanina Latorre, lo que anticipa una edición con fuerte perfil mediático. La expectativa por la nueva temporada de MasterChef Celebrity continúa creciendo luego de las recientes revelaciones realizadas por Adrián Pallares en el programa Intrusos. El periodista brindó detalles sobre el minucioso proceso de selección que lleva adelante la producción, que busca conformar un elenco equilibrado entre figuras consolidadas de la televisión, celebridades del espectáculo y referentes del mundo digital, con el objetivo de generar un fuerte impacto en la audiencia.

Entre los nombres que más repercusión generaron aparece el de Débora Nishimoto. La actriz se perfila como una de las candidatas más atractivas para integrar el reality, ya que su participación le permitiría mostrar una faceta completamente diferente a la que suele exhibir en la ficción, enfrentándose a los exigentes desafíos culinarios del programa.

La lista de posibles convocados también incluye a Yanina Latorre, una de las figuras más mediáticas del país. Aunque todavía no existen confirmaciones oficiales, la presencia de personalidades de fuerte carácter hace prever una edición cargada de momentos de tensión, entretenimiento y gran repercusión mediática, características que han convertido al ciclo en uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina.

Qué famosa estaría en MasterChef Celebrity La producción de MasterChef Celebrity ya trabaja intensamente en el armado de su próxima edición, con el objetivo de renovar por completo su plantel de figuras y sostener el alto impacto televisivo del ciclo. La estrategia de la señal apunta a combinar personalidades de trayectoria consolidada con nuevos perfiles provenientes del mundo digital, buscando captar la atención de distintas audiencias y fortalecer su presencia en redes sociales.

Debora Nishimoto, aceptó un papel polémico en Triangulo Amoroso Entre los nombres que más fuerza cobran aparece el de Débora Nishimoto, quien tras el éxito de Envidiosa se posiciona como una de las candidatas más atractivas para sumarse al reality. Su eventual incorporación representa una apuesta por figuras versátiles, capaces de salir de sus roles habituales y adaptarse a un formato que combina entretenimiento, exposición mediática y competencia en la cocina.