Dos ex Gran Hermano se mostraron juntos y alimentaron los rumores de romance La reciente ruptura de una de las protagonistas reactivó las especulaciones sobre un viejo "shippeo" del certamen. Agregar C5N en









Luz Tito y Tato Algorta se juntaron para ver el partido entre Argentina y Argelia Captura Telefe

Los rumores de romance entre Luz Tito y Santiago "Tato" Algorta volvieron a tomar fuerza apenas días después de que la jujeña confirmara el fin de su relación con Alberto "Pestañas". Los ex participantes de Gran Hermano 2025 se mostraron juntos en las últimas horas y reactivaron las especulaciones que ya habían surgido durante el paso de ambos por la casa.

La separación de Luz se conoció el pasado 9 de junio, cuando la propia jugadora anunció el final del vínculo con el español durante una emisión de Antes de que sea tarde, el ciclo de streaming que conduce junto a Tato y Martina Pereyra. La noticia reactivó de inmediato uno de los vínculos más comentados de la última edición del reality.

A pocos días de esa confirmación, los dos ex participantes se reunieron para compartir un momento que terminó de encender los rumores entre los fanáticos del ciclo de Telefe. La aparición donde se los vio juntos no hizo más que reforzar las teorías sobre un posible romance que, según los seguidores más atentos, vendría gestándose desde la convivencia dentro de la casa.

Redes sociales Luz y Tato, junto en el debut de Argentina en el Mundial 2026 Luz Tito y Tato Algorta se juntaron para ver el partido entre Argentina y Argelia, correspondiente a la primera fecha del Mundial 2026. La imagen de ambos compartiendo el encuentro circuló rápidamente entre los fanáticos del reality, que no tardaron en multiplicar las especulaciones sobre una posible relación entre los dos ex participantes.

Las publicaciones y comentarios en redes sociales se multiplicaron en cuestión de minutos, con muchos seguidores celebrando la posibilidad de que el vínculo entre ambos haya trascendido la amistad construida dentro de la casa más famosa del país.

Redes sociales Días antes de ese encuentro, Santiago del Moro ya había puesto el tema sobre la mesa durante una transmisión de Telefe, al consultarle directamente a Tato por su relación con Luz. "El shippeo es parte del show. Vos tuviste uno muy fuerte y no sé si estarán saliendo", lanzó el conductor. Ante la pregunta, fue Eugenia Ruiz, otra ex participante del reality, quien tomó la palabra entre risas: "Sí, besito para el Pestañas". Lo que más llamó la atención de ese cruce, sin embargo, fue la reacción del propio Tato. El campeón de Gran Hermano 2025 evitó dar explicaciones concretas y respondió únicamente con una sonrisa y un silencio que generó sospechas que, para gran parte del público, terminó de confirmar las sospechas sobre un vínculo que va más allá de la amistad.