Maxi López afronta rumores de separación y salió a responder en redes sociales: qué hizo Tras los rumores de una posible separación, el ex jugador de River utilizó sus redes sociales para mostrar una imagen junto a su pareja y despejar las dudas sobre el presente de la relación. Agregar C5N en









La postura de Maxi López tras los rumores de separación.

Maxi López desmintió los rumores de separación con Daniela Christiansson mediante una publicación en redes sociales.

La modelo explicó que su viaje a Suiza estuvo relacionado con trámites personales y asuntos familiares pendientes.

El ex futbolista compartió una foto junto a su pareja para ratificar que la relación continúa firme.

Ambos se mostraron juntos en Buenos Aires y reforzaron la imagen de una familia unida junto a sus hijos. Maxi López salió al cruce de los rumores de crisis con su pareja, Daniela Christiansson, y negó cualquier versión de separación. Las especulaciones habían surgido tras el reciente viaje de la modelo a Suiza, pero el exdelantero utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. Además, ratificó la continuidad de su proyecto familiar en Argentina y aseguró que la relación atraviesa un buen momento.

Maxi López Maxi López dejó en claro el bienestar de la pareja. Redes sociales Christiansson, por su parte, ya había aclarado previamente en sus redes sociales los motivos de su viaje a Suiza. Según explicó, debía resolver cuestiones personales y administrativas antes de instalarse definitivamente en Argentina junto a su familia.

Entre otros asuntos, mencionó que necesitaba cuidar a su perrita y realizar los trámites necesarios para trasladarla al país. Además, aprovechó la ausencia de López, que se encontraba de viaje por trabajo, para visitar a sus familiares y atender compromisos pendientes en Europa.

Qué hizo Maxi López y por qué afronta rumores de separación Maxi López puso fin a los rumores de crisis con Daniela Christiansson al subir una imagen juntos en sus redes sociales. Con esa publicación, el exfutbolista dejó en claro que la relación continúa firme y desmintió las versiones que hablaban de una posible separación tras el reciente viaje de la modelo a Suiza.

El ex futbolista compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Christiansson, ambos vistiendo una camiseta de la selección argentina que homenajea al equipo del Mundial de 1986. El posteo estuvo acompañado por una bandera argentina, un corazón rojo y una bandera suiza, además de ser musicalizado con un tema de La T y La M. Estas imágenes buscan disipar las dudas y ratificar el presente sentimental de la pareja.

Maxi López y su pareja La historia que pone fin a los rumores. Redes sociales La pareja también se había mostrado unida recientemente durante su estadía en Buenos Aires, donde atraviesa una nueva etapa familiar. Una publicación compartida por Christiansson en redes sociales, en la que aparecía sonriente junto a López, generó numerosas reacciones positivas entre sus seguidores. Muchos destacaron el buen momento que parece vivir el exfutbolista desde su regreso a la Argentina, donde comparte su vida cotidiana con la modelo y sus dos hijos, Elle y Lando. Las imágenes contribuyeron a reforzar la idea de una familia consolidada, en contraste con las versiones que hablaban de una posible crisis sentimental.