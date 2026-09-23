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El blooper de una figura de Telefe en Popstars: descolocó a todos con una pregunta

La influencer protagonizó un insólito desconcierto durante la emisión del reality y generó la risa de todos en el estudio.

La figura del streaming de Popstars cometió un error.

La figura del streaming de Popstars cometió un error.

El espacio de react de Popstars volvió a regalar un momento desopilante que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En esta oportunidad, la protagonista de la jornada fue Julieta Poggio, quien dejó expuesta una divertida confusión al aire al no reconocer a una emblemática figura de la música popular argentina. La joven influencer provocó las carcajadas de todos sus compañeros en la mesa de transmisión.

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El desopilante episodio ocurrió cuando la reconocida cantante Marcela Morelo hizo su aparición estelar en la pantalla de la emisión. Al verla en vivo, la influencer Sofía Gonet no pudo contener el entusiasmo y exclamó para todos los espectadores: “¡Está ahí Marcela!”, celebrando de inmediato la imponente presencia de la artista. La efusividad en el set fue total al ver a la prestigiosa intérprete sumarse al reality.

Sin embargo, la ex integrante de Gran Hermano quedó totalmente desorientada ante la efusividad de su compañera de transmisión. Lejos de identificar a la compositora de manera inmediata, la modelo lanzó una pregunta sin filtro que dejó sin palabras a todo el equipo: “¿Qué Marcela?”, generando risas contenidas en la mesa del programa. La desconcertante consulta dejó en evidencia el abismo generacional de la bailarina.

Tras la aclaración de La Reini sobre la identidad de la cantante, la bailarina se tomó la falla con suma simpatía y admitió no estar al tanto de la trayectoria de la invitada. Sin hacerse drama por la falta de conocimiento, la influencer remató la escena con humor al expresar: “Diosa Marcela Morelo igual”, saliendo del apuro con su característico carisma. Así transformó un error involuntario en un momento simpático del show.

Cómo le fue a Popstars en el rating del martes

La televisión abierta atraviesa un momento complejo en sus mediciones de audiencia a la espera del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, programado para el próximo lunes 28 de septiembre. Sin el empuje de Gran Hermano en la grilla y con un horario central golpeado, las señales tradicionales luchan por sostener el encendido en una semana donde ningún programa logró superar la barrera de los 9 puntos de rating.

En ese contexto adverso para la franja nocturna, el reality cazatalentos Popstars, conducido por Nicolás Vázquez a las 21:30, logró ingresar al Top 5 del día pero no pudo despegar con cifras altas. El certamen musical que busca formar una banda femenina se ubicó en el cuarto lugar de lo más visto con un promedio de 6,9 puntos, sufriendo la migración de audiencia hacia otras franjas horarias.

La jornada volvió a ser liderada por Telefe Noticias con 8,2 puntos, seguido de cerca por el consumo vespertino que metió a El noticiero de la gente y a Historias del corazón con la repetición de Avenida Brasil en el podio. Por su parte, El Trece logró acortar distancias en el prime time de la mano de Es mi sueño 2, el ciclo de Guido Kaczka que cosechó 6,4 unidades y quedó a solo cinco décimas de su competidor directo.

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