9 de septiembre de 2026 Inicio
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A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

Pese al clima adverso en Wall Street y la tensión geopolítica en Medio Oriente, el índice S&P Merval avanzó un 1,1% impulsado por el sector energético. El índice del JP Morgan descendió a los 491 puntos básicos.

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Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

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El mercado financiero local volvió a mostrar signos de resistencia: la Bolsa porteña encadenó su tercera jornada consecutiva en verde y anotó su segunda mayor suba diaria del mes. El desempeño argentino se destacó al operar a contramano de Wall Street, donde los principales indicadores bursátiles cayeron entre un 0,5% y un 0,8%, golpeados por la fuerte escalada del petróleo Brent.

El S&P Merval cortó una racha de tres jornadas consecutivas.
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El mal humor en los mercados globales se desencadenó tras una fuerte escalada del petróleo Brent, que trepó cerca de un 4% hasta situarse en los u$s101,70 el barril, superando la barrera de los u$s100 por primera vez en tres meses e incrementando las preocupaciones inflacionarias. El salto en las materias primas se produjo tras la intensificación de las tensiones navales entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el índice S&P Merval ganó un 1,1% alcanzando los 3.110.164 puntos y situándose en torno a los 1.957 dólares medidos al contado con liquidación. Las alzas del día estuvieron encabezadas por Aluar con un incremento de 3,80%, seguida de cerca por YPF que trepó 3,60% y Banco BBVA Argentina con un aumento de 1,77%. También registraron variaciones favorables papeles clave como Grupo Financiero Valores (1,30%), Grupo Financiero Galicia (1,00%), Ecogas (0,97%), Transportadora de Gas del Sur (0,96%) y Banco Macro (0,96%).

En terreno negativo, Cresud lideró las pérdidas al registrar una baja de 1,36%, acompañada por Comercial del Plata que retrocedió 0,92% y Transportadora de Gas del Norte con una caída de 0,77%. En menor medida, también operaron en baja Metrogas con 0,47% y Ternium Argentina con una leve contracción de 0,07%, mientras que Pampa Energía y Transener cerraron la rueda sin variaciones en sus cotizaciones.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de resultados positivos en la rueda de hoy. Las ganancias de los ADRs estuvieron encabezadas por YPF, que avanzó 2,86%, seguida por Irsa con una suba del 2,32% y Banco BBVA Argentina con un incremento del 1,61%. También mostraron variaciones favorables los papeles de Banco Macro (1,11%), Bioceres (1,04%), Grupo Financiero Galicia (0,84%), Grupo Supervielle (0,80%), Transportadora de Gas del Sur (0,74%), Central Puerto (0,57%) y Edenor (0,57%).

En contraposición, un grupo minoritario de activos cerró la jornada en terreno negativo. La mayor caída la registró Vista Energy con un retroceso del 1,70%, escoltada por Cresud con una baja del 1,32%. Completaron la nómina de saldos en rojo Pampa Energía (-0,32%), Telecom Argentina (-0,31%) y Loma Negra (-0,30%).

Por último, la deuda HD cerró apenas negativa en una rueda global adversa por la suba de las tasas internacionales y la tensión en Medio Oriente. Los títulos de deuda que cotizan en Nueva York anotaron bajas de hasta 0,4% en los tramos intermedios. Por su parte, el riesgo país medido por JP Morgan restó algunas unidades para consolidarse en los 491 puntos básicos.

El comportamiento de los activos financieros locales se dio en medio de indicadores económicos contrapuestos para la economía argentina. Por un lado, se conoció una fuerte desaceleración de la inflación en CABA, que registró un avance del 1,7% en agosto frente al 2,9% del mes anterior. Sin embargo, los datos de la economía real reflejaron un panorama complejo: el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el INDEC mostró una caída interanual del 4,9% en julio, al tiempo que la actividad de la construcción (ISAC) retrocedió un 4,5%, confirmando la volatilidad del ciclo económico.

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