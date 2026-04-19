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Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

El periodista de AZZ y la psicóloga se volvieron a ver después de haber hecho una recorrida por los medios de comunicación tras la viralización de su video. ¿Avanza la relación?

Nico y Daniela

Nico y Daniela, a puro romance.

Redes sociales

El periodista Nicolás Luaces y la psicóloga Daniela Iker tuvieron una cita nuevamente luego de haberse mostrado juntos en los medios de comunicación y publicaron imágenes en redes sociales con un vino de por medio. ¿Qué pasó entre ellos?

Una de las mujeres resultó con una fractura expuesta. 
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Su romance inició durante un móvil en vivo para el canal de streaming AZZ, el cronista protagonizó un intercambio con una bostera que vive en Lanús y se encontraba en las inmediaciones de la Bombonera. Lo que comenzó como un pedido formal para sumar seguidores al medio terminó en un audaz despliegue de seducción que desató las risas de todo el equipo técnico.

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Empezaron a seguirse en Instagram y todo siguió a través de los medios: fueron invitados al stream de Olga, pero también dieron una entrevista a AZZ y contaron qué eran las cosas que pretendían uno del otro. Ante esto, recibieron críticas y tuvieron que defenderse.

En este caso, volvieron a verse y lo publicaron en Instagram. Se trata de una foto de ellos juntos tomando vino. Pero no contaron nada más. Por su parte, Nicolás subió fotos con amigos, por lo que se entendió que la siguieron en un boliche. Sin embargo, Daniela no subió nada. ¿Quedó todo bien?

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